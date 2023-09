La fin des mouchoirs Kleenex pourrait profiter à une entreprise canadienne

L’entreprise Kimberly-Clark a créé la surprise il y a quelques jours en annonçant la fin de la distribution de ses mouchoirs en papier Kleenex sur le marché canadien. Pour son concurrent canadien, Kruger, ce départ est une opportunité à ne pas laisser passer.

L’entreprise produit notamment les mouchoirs Scotties. Elle fabrique également les produits Cashmere et Purex.

Rien qu’à Gatineau, Kruger compte 400 employés répartis sur deux sites. L’un des sites est destiné à la production du papier, tandis que l’autre est destiné à la conversion , explique le vice-président et directeur général des produits à la consommation chez Produits Kruger Canada, Michel Manseau.

Toutefois, 70 % de la production canadienne provient de l’usine qui est située dans la ville de Richelieu, précise M. Manseau.

Le vice-président raconte que l’entreprise a justement fait des gros investissements depuis 2018, notamment dans de nouveaux équipements et dans l’embauche du personnel, pour être en mesure de répondre à une augmentation de la demande.

Car, précise-t-il, l’entreprise avait déjà anticipé une hausse de la consommation de papiers mouchoirs dans les prochaines années. Entre autres, en raison d’une plus grande circulation des allergies qu'elle aurait constatée dans les dernières années.

Mais le retrait des mouchoirs en papier Kleenex sur le marché canadien pourrait bien accélérer cette croissance, croit M. Manseau.

Donc on avait vu ça venir, c’est pour ça que nous sommes en train d’installer une ligne [centre de production] à Sherbrooke. Mais là, avec la nouvelle de la semaine dernière, ça nous prend de la capacité supplémentaire , explique M. Kruger.

On est ici pour rester définitivement. On est ici pour la croissance, puis c’est des temps excitants. Quand une entreprise investit comme on le fait, le message est clair, on est ici pour servir les besoins des consommateurs québécois et canadiens.