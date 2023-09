Des livres, des activités et une boîte à lunch qui coûtent plus cher pour la rentrée

En Colombie-Britannique comme ailleurs au Canada, les parents font face à des dépenses croissantes pour la rentrée scolaire. Alors que certains parviennent tant bien que mal à se procurer les articles nécessaires, des enseignants et organismes s’assurent que les autres élèves puissent entamer l’année scolaire avec ce dont ils ont besoin.

Presque tous les prix augmentent , remarque Yang Yu, mère de deux étudiants à l'université, alors qu’elle magasine des articles de base comme des stylos et des cahiers.

Yang Yu indique qu'elle a remarqué que les articles de base coûtent plus cher, surtout s'ils sont fabriqués pour durer.

Natalia Stratulat est mère de deux enfants, l’un qui commence la maternelle et l’autre qui entame sa troisième année. Pour économiser, elle réutilise certains articles de la dernière année qui sont toujours en bon état, comme le sac à dos de son aîné.

Natalia Stratulat explique que son aîné réutilisera certains articles scolaires, mais que son cadet, qui commence la maternelle, a besoin de plusieurs nouvelles fournitures.

Des données de Statistique Canada indiquent que plusieurs articles dont les élèves ont besoin sont plus chers qu’il y a un an.

Selon l’agence fédérale, entre juillet 2022 et juillet 2023, le prix des manuels et des fournitures scolaires a augmenté de 2,8 %, celui des activités parascolaires comme les leçons de musique ou les cours d'arts martiaux a bondi de 5,6 % et le prix des fournitures de papeterie a grimpé de 12,9 %. Le prix du matériel informatique, comme les ordinateurs et les logiciels, a toutefois diminué de 10,5 % d'une année à l'autre.

Une boîte à lunch qui coûte plus cher

Avec le prix du pain qui a subi une augmentation de 8,1 % et les pommes qui coûtent 7,8 % de plus qu’un an auparavant, le sac-repas des enfants devient lui aussi de plus en plus onéreux.

Clint Johnston, président de la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, explique que des enseignants dépensent leur propre argent, à quelques jours de la rentrée, notamment pour acheter de la nourriture pour les enfants de leur classe.

Beaucoup de choses que l'on pourrait considérer comme de base ne sont plus fournies , indique-t-il. [Les enseignants] sont très conscients que certains élèves qui viennent en classe n'ont généralement pas de quoi se nourrir , ajoute Clint Johnston.

Une inflation à plusieurs niveaux

Jenn Bateman, responsable des services aux mères célibataires pour le YWCA de la région métropolitaine de Vancouver, explique que les dépenses liées à la rentrée scolaire représentent un défi pour les personnes qui bénéficient des services de l'organisation.

Les frais de transport, de logement et d'épicerie font qu'il est très difficile de trouver les fonds supplémentaires dont on a besoin à cette période de l'année , précise Jenn Bateman. L'abordabilité est encore plus difficile cette année, plus que jamais auparavant , croit-elle.

Le YWCA recueille des dons de fournitures scolaires pour les enfants des mères dans le besoin.

Plus que des aliments

Les gens qui viennent chercher de la nourriture à la banque alimentaire s'inquiètent pour les fournitures scolaires, alors que leurs enfants sont sur le point de retourner à l’école , indique Neeraj Walia, directeur de la banque alimentaire Guru Nanak.

Cette banque alimentaire a mis sur pied une collecte de fournitures scolaires pour les districts scolaires de Delta et de Surrey, en Colombie-Britannique, qui sont responsables de la distribution des articles recueillis.

Nous avons reçu beaucoup de crayons, de gommes à effacer, de taille-crayons, de notes adhésives, de calculatrices, des sacs à dos, des cartes-cadeaux, des imprimantes , énumère Neeraj Walia.

Il estime que les biens recueillis représentent une valeur de plus de 25 000 $. En sus, un don de 5000 $ permettra à la banque alimentaire Guru Nanak d’acheter des produits de première nécessité pour les districts scolaires.

214 millions de dollars de la province

Le budget 2023 de la Colombie-Britannique prévoit un montant de 214 millions de dollars sur trois ans pour des programmes alimentaires dans les écoles de la province.

À travers l’initiative Nourrir l'avenir, (Feeding Futures en anglais), ce montant permet d’acheter des aliments pour les élèves de la maternelle à la 12e année, d’agrandir les cuisines des écoles et d’embaucher du personnel pour nourrir les élèves.

La province a également mis sur pied un supplément pour la rentrée scolaire accordé aux bénéficiaires de l'aide au revenu pour faire face aux coûts supplémentaires liés à la scolarité d'une personne âgée de moins de 19 ans.

La province continue d'explorer d'autres moyens d'aider les familles à faire face aux coûts , a indiqué le ministère de l’Éducation et des Services de garde d'enfants dans un courriel à CBC /Radio-canada.

Avec les informations de Liam Britten