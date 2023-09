La communauté 2SLGBTQ+ reçoit une vague de soutien lors du défilé de la Fierté de Calgary

Le défilé annuel de la Fierté de Calgary a rassemblé entre 30 000 et 50 000 personnes dans le centre-ville de Calgary dimanche, selon les estimations des organisateurs de l’événement.

Tandis que le cortège coloré de chars allégoriques se frayait un chemin sur la 9e avenue, des personnes de tous âges et de tous horizons arborant elles aussi leurs plus beaux atours arc-en-ciel débordaient le long des trottoirs.

À la tête du défilé qui a débuté à 11 h figuraient des membres de la communauté transgenre.

Anna Kinderwater, responsable des communications pour la Calgary Pride, explique que cette décision est en grande partie en réponse à la montée de discrimination à laquelle les personnes transgenres de la province sont confrontées cette année.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de la communauté 2SLGBTQ+ et des alliés lors du défilé de la Fierté de Calgary de 2023. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Il était important pour l'organisation du festival de faire en sorte que les voix de ces personnes soient mises en valeur dans le cadre des festivités, ajoute-t-elle.

Nous faisons ce que nous pouvons pour que tout le monde soit en sécurité et puisse profiter pleinement de l'aspect festif de l'événement , indique Anna Kinderwater. Il y a encore des inquiétudes et des frustrations, mais nous faisons de notre mieux pour nous assurer que nous soutenons tout le monde, en particulier les personnes transgenres et les artistes drags.

Cette dernière souligne également qu’un nombre accru d’alliés de la communauté 2SLGBTQ+ ont exprimé leur intérêt à vouloir offrir leur soutien.

Il est vital de pouvoir compter sur un tel nombre de personnes. Cela démontre que quoi qu'il arrive [...] les gens continueront à faire acte de présence, à faire preuve d'amour et à être prêts à soutenir la communauté, peu importe le moment.

Accompagnée de sa femme et de ses enfants, Vikki Reeve a fait le voyage de sept heures de Fort McMurray pour célébrer la Fierté avec sa famille à Calgary.

Elle estime qu'il est primordial d'être parmi la communauté queer, alors que celle-ci continue de faire l'objet d'hostilités.

Nous devons montrer aux gens qu'ils ne sont pas seuls et que nous sommes tous solidaires , affirme-t-elle. Si nous pouvons servir de modèle afin que quelqu'un d'autre se sente un peu plus en sécurité, nous voulons le faire tout en célébrant notre famille pour ce qu'elle est .

Ouvrir en mode plein écran Petits et grands ont participé au défilé de la Fierté qui s'est déroulé dimanche dans le centre-ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Ouvrir en mode plein écran La Calgary Pride estime qu'il est essentiel que les gens manifestent leur soutien envers la communauté 2SLGBTQ+ lors du défilé de la Fierté de cette année. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Ouvrir en mode plein écran Le défilé de la Fierté de Calgary était haut en couleur et en énergie lors de l'édition de cette année, dimanche. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Originaire de Calgary, Sahra MacLean a fait le voyage d'Edmonton pour célébrer la Fierté avec des amis.

Il s'agit d'un retour dans le passé pour celle qui était présente lors de l'événement il y a 25 ans.

Je remarque qu'il y a beaucoup plus de diversité aujourd'hui et je trouve cela formidable , souligne-t-elle. C'est très puissant de voir le nombre de personnes présentes, surtout pour les jeunes qui peuvent ainsi voir combien de personnes les soutiennent .

Cayley Ermter, qui enseigne à des élèves de neuvième année dans une école à Calgary, est de la même opinion.

Iel souligne qu'il est d'autant plus important de se rendre visible pour cette édition de la Fierté.

C’est important parce qu’il est très difficile en ce moment d’être une personne [ 2SLGBTQ+ ] , explique Cayley Ermter. Je trouve aussi important pour les élèves de voir un adulte comme moi qui est trans.

Dans ce reportage, nous employons le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, pour désigner Cayley Ermter. Le présent texte est rédigé selon les principes de l’écriture inclusive, qui visent à favoriser l’inclusion et le respect ainsi qu’à éviter toute forme de discrimination liée au genre, NDLR .

L'Alberta et le Canada connaissent depuis plusieurs mois une vague croissante d'opposition envers la communauté 2SLGBTQ+ ainsi qu'un mouvement anti-transgenre accru.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de la communauté transgenre de Calgary ont pris la tête du défilé annuel de la Fierté dimanche. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Depuis le début de l'année, de nombreux spectacles et événements mettant en scène des performeurs drags ont fait l'objet de manifestations à Calgary. Certains ont également été annulés ou reportés en raison de menaces de violence à l'encontre de la communauté transgenre et des artistes drags.

Tout récemment, à Fort Macleod, au sud de la province, le théâtre Empress a été endommagé à la suite de l'émission d'une substance nauséabonde diffusée lors d'un spectacle de drag queens.