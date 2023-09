Saskatoon souhaite permettre à ses résidents de payer en fonction des déchets produits

Un nouveau plan de gestion des déchets ménagers sera présenté mardi au comité de l’environnement, des services publics et généraux de la Ville de Saskatoon afin de permettre aux résidents d’opter pour la taille du bac à ordures en de leurs choix en payant des frais supplémentaires.

Si le plan est adopté, à partir du mois de janvier, quelle que soit la taille du bac choisi, tous les résidents paieront un montant de 9,92 $ par mois, au cours des six premiers mois,

Pendant cette période, les habitants pourront changer de taille de bac une fois sans frais.

À partir de juillet, les frais mensuels vont varier en fonction de la taille du bac. Ainsi pour un petit bac (120 L - 135 L) ils seront de 3,73 $, un moyen bac (240 L) à 7,05 $ et un grand bac (360 L) à 10,58 $.

Publicité

Il s'agit d'un système de paiement par l'utilisateur, de sorte que ceux qui produisent plus d'ordures paient plus et que ceux qui en produisent moins aient la possibilité de payer moins , explique le directeur des opérations relatives à l'eau et aux déchets de la Ville de Saskatoon Brendan Lemke.

C’est une façon de montrer aux résidents la quantité de déchets qu'ils produisent. […] Si vous utilisez un bac plus petit, vous payez moins.

Selon M. Lemke, cette initiative s'inscrit également dans le cadre des efforts déployés par la Ville pour réduire la quantité de déchets produits. Il estime que jusqu'à 17 % des déchets pourraient éviter le chemin du dépotoir.

Le but est aussi de mettre fin au financement des services de bacs noirs par les impôts fonciers, mais plutôt par les services publics, un objectif que s’est fixé le conseil municipal de Saskatoon d’ici 2024.

Le plan final doit encore être approuvé par le comité, puis par le conseil municipal au cours du mois de septembre.

Avec les informations de Liam O'Connor