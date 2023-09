19e Fête Arc-en-ciel de Québec : des luttes toujours d’actualité

Alors que la 19e Fête Arc-en-ciel de Québec battait son plein, c’est dimanche qu’avait lieu la traditionnelle marche de la solidarité. Selon l’organisation, plus de 4 000 personnes ont sillonné la Haute-Ville de Québec en soutien à la diversité sexuelle et de genre.

2023, ç’a été une année difficile partout dans le monde pour les communautés LGBTQ+ , soutient Dave Tremblay, président de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec, l’organisation derrière la Fête Arc-en-ciel. On pense notamment à l’Ouganda, on pense à la Russie, à l’Italie, aussi, qui a eu des reculs.

Dave Tremblay, président de l'Alliance Arc-en-ciel de Québec, l'organisation derrière la Fête Arc-en-ciel. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

M. Tremblay ajoute que le Canada a également eu son lot d’événements rappelant que les luttes et revendications n’appartenaient pas qu’au passé. « Il y a eu des manifestations anti drag queens, il y a eu une pétition [...] pour "protéger les enfants des drag queens". »

Ç’a été une année difficile au Québec, au Canada, aux États-Unis, partout dans le monde. Je pense que c’est important de se rassembler ici et de marcher pour nos droits.

Entre sensibilisation et bienveillance

L'actualité des derniers jours faisait d’autant plus partie des messages de solidarité véhiculés dimanche alors qu'Ottawa mettait récemment en garde les voyageurs 2ELBGTQ+ qui souhaitent se rendre aux États-Unis.

Un avis que Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence, un organisme à but non-lucratif qui lutte contre l’homophobie et la transphobie, qualifie de préoccupant .

Patrick Desmarais, président de la Fondation Émergence. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Par exemple, en Floride, certaines lois récemment adoptées peuvent faire en sorte que, comme Canadien, si j’ai besoin de soins de santé, même si j’ai des assurances voyage, je pourrais être refusé par un hôpital parce que je suis de la communauté LGBT , ajoute M. Desmarais.

Une réalité qui fait dire à M. Desmarais qu’il est non seulement nécessaire d’être solidaires avec nos voisins du Sud, mais aussi qu’il est important, encore, de sensibiliser et d’éduquer le grand public aux réalités des communautés LGBTQ+ .

Autre événement ayant récemment attiré l’attention, cet employé non-binaire d'une école de la Montérégie qui souhaite se faire appeler Mx (qui se prononce Mix) Martine – et non Mme Martine.

On voit qu'il y a encore un besoin de sensibilisation , insiste M. Desmarais.

Je pense que, depuis les derniers jours, on voit que les enfants de ces classes-là n'avaient aucun enjeu par rapport à la situation d’adresser la personne par Mx Martine , dit-il. Les parents non plus.

D’appeler une personne Mx ou Monsieur ou Madame, et s’adresser de la façon que la personne va se sentir bien, je pense que c’est un début de politesse et de bienveillance qu’on se doit de mettre en pratique.

Selon l'organisation, plus de 4 000 personnes ont sillonné la Haute-Ville de Québec en soutien à la diversité sexuelle et de genre. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Une position que ne partage toujours pas le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon, rencontré dimanche parmi les marcheurs.

En caucus avec ses députés, le chef péquiste a condamné la semaine dernière le titre Mx.

S’il a indiqué dimanche être d’avis que la diversité et la liberté de choix est un fondement de notre société , il soutient toutefois que, si des groupes veulent imposer une idéologie à travers le système d'éducation, là, c'est autre chose .

En route vers la 20e Fête Arc-en-ciel

Avant même le début de l’événement de cette année, l’organisation de la Fête Arc-en-ciel planchait déjà sur sa 20e édition.

Cette année, on avait un défi particulier de travailler sur la 19e édition et la 20e en même temps , laisse tomber, amusé, Dave Tremblay, président de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec.

L’an prochain, 20e [édition], on veut marquer un grand coup, et on va travailler fort pour que la ville de Québec soit multicolore et aux couleurs de l’arc-en-ciel!

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault