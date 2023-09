Aerosmith lance sa tournée d’adieu en présentant un concert de deux heures

Aerosmith a commencé sa tournée d'adieu Peace Out, samedi, à Philadelphie, par un concert de deux heures couvrant son volumineux catalogue, donnant au monde une dernière chance de voir ce qui a valu à ces hommes originaires de la Nouvelle-Angleterre une place dans le panthéon des plus grands noms du rock de tous les temps.

Le chanteur, Steven Tyler, les guitaristes Joe Perry et Brad Whitford, ainsi que le bassiste, Tom Hamilton, portaient tous des chapeaux de cowboy noirs pendant l'interprétation de Back In The Saddle, la chanson qui a ouvert les spectacles du groupe pendant des décennies. Un logo géant d'Aerosmith est descendu du plafond, flanqué d'un ensemble d'ailes encore plus grand.

Ouvrir en mode plein écran Brad Whitford, guitariste d'Aerosmith Photo : Associated Press / Amy Harris

Tyler et Perry ont chanté de chaque côté d'un pied de micro drapé dans les foulards emblématiques de Tyler, recréant l'une des poses les plus emblématiques du rock. Tyler a réussi la note extrêmement haute à la fin de la chanson, prouvant que même à 75 ans, et après une vie remplie de mésaventures pharmaceutiques, il peut toujours y arriver.

Love In an Elevator et Cryin, deux succès radiophoniques majeurs de la fin des années 1980 et du début des années 1990, ont suivi, de façon à préparer la table pour le succès controversé du groupe Janie's Got A Gun, une chanson à propos d'une femme qui a été agressée sexuellement par son père.

Le groupe a également lancé à ses admirateurs des pièces rares comme No More, No More, sur laquelle Tyler a oublié plusieurs mots, Adam's Apple, Seasons Of Wither et Hangman Jury, inspiré du blues du delta du Mississippi.

Toutefois, il n'y a qu'un nombre limité de chansons dans un spectacle de deux heures, et avec un catalogue aussi complet que celui d'Aerosmith, certains des plus grands succès ont été supprimés, dont Dude [Looks Like A Lady] et Train Kept A-Rollin, qui clôturait souvent le spectacle lors des tournées précédentes.

Ouvrir en mode plein écran Aerosmith lors de la première soirée de leur tournée «Peace Out : The Farewell Tour», samedi au Wells Fargo Center de Philadelphie. Photo : Associated Press / Amy Harris

Qu'Aerosmith ait joué à Philadelphie en soi est incroyable, étant donné l'histoire de ses admirateurs en matière de blessures infligées aux membres du groupe. En octobre 1977, un spectateur a lancé sur scène un explosif M80 qui a explosé au visage de Tyler, lui brûlant la cornée et causant une blessure sanglante au bras de Perry. Un an plus tard, lors d'un autre spectacle à Philadelphie, une personne a jeté une bouteille qui s'est brisée contre un haut-parleur sur scène, envoyant des éclats de verre dans le visage et la bouche de Tyler.

Tyler a fait référence à ces agressions lors du concert de samedi, les rappelant comme la théorie du big bang avant que Perry ne le fasse taire. Tyler a rapidement changé de sujet et a indiqué que la famille de sa mère venait de Philadelphie.

Sans que personne n'ait besoin d'ambulanciers

Le spectacle de samedi était le 40e qu'Aerosmith jouait dans la ville, et s'est terminé sans que personne n'ait besoin d'ambulanciers.

Il y a eu des problèmes typiques de soirées d'ouverture. Tyler a commencé à chanter le refrain de Dream On un couplet trop tôt avant de se rattraper. La guitare de Perry s'est éteinte pendant quelques notes lors de l'ouverture emblématique de Walk This Way. Après un solo d'harmonica magistral sur Hangman Jury, Tyler a jeté le petit instrument par-dessus son épaule, pour se rendre compte qu'il en avait à nouveau besoin à la fin de la chanson. Un technicien a été appelé pour le lui rendre.

Toutefois, il y a eu bien plus de bonnes choses que de mauvaises choses, et c'est ainsi depuis des décennies lors des concerts d'Aerosmith. Perry était vraiment brillant au chant et à la guitare lors d'une reprise de Stop Messin' Round, le blues à trois accords de Fleetwood Mac, de 1968, au cours de laquelle lui et Whitford ont échangé des solos, et Tyler a ressorti son harmonica.

Ouvrir en mode plein écran Brad Whitford, de gauche à droite, Steven Tyler, John Douglas, Joe Perry et Tom Hamilton d'Aerosmith lors de la première soirée de leur tournée « Peace Out : The Farewell Tour », samedi au Wells Fargo Center de Philadelphie. Photo : Associated Press / Amy Harris

Le batteur Joey Kramer s'est retiré de la tournée d'adieu pour concentrer toute son attention sur sa famille et sa santé , selon le groupe. John Douglas, batteur et artiste qui a personnalisé des ensembles de batteries pour des groupes tels que Van Halen, ZZ Top et Guns N Roses, a admirablement rempli son rôle.

Walk This Way a été un énorme succès mondial pendant plus d'une décennie, avant de prendre une importance accrue, en 1986, lorsque le groupe de rap Run-D.M.C. a fait équipe avec Aerosmith pour créer une nouvelle version de la chanson, qui est largement reconnue pour avoir contribué à briser les barrières qui séparaient les amateurs de rock et de rap.

Pendant l'interprétation de la chanson pour clôturer le spectacle, samedi soir, des confettis et des banderoles sont tombés en cascade du plafond. Tyler a attrapé un morceau de confettis en l'air et l'a mangé.