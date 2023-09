Les voitures anciennes à l’honneur à Alma

Une exposition de voitures anciennes s'est tenue dimanche à Alma.

L'événement organisé par le Club de voitures anciennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean a rassemblé une quarantaine de véhicules d'époque et a attiré bien des curieux.

Ce genre d’exposition rejoint un public de tous âges, selon le président du club, Michel Girard.

C’est un peu le patrimoine du Québec. Le monde voit des vieilles voitures, automatiquement, ça attire. Ça attire le public en général. Ça attire des jeunes et des moins jeunes. Dans le club, on a du monde, ils ont leur vieille voiture et ils ont 18 ans et on en a qui ont 68 ans, 70 ans.

Le club organise deux soirées d'exposition chaque semaine à Saguenay et à Alma.

Environ 180 personnes sont membres du club.