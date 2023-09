Le prix de l’inflation pour les petits artisans

Les artisans locaux de la Gaspésie remarquent un changement dans les habitudes de consommation chez les acheteurs de créations locales en cette période d'inflation.

Les consommateurs sont plus nombreux à visiter les artisans, mais dépensent moins.

C’est ce que démontre le bilan de l’été 2023 du Petit marché, un marché éphémère semestriel basé à Sainte-Anne-des-Monts regroupant près de 35 artisans gaspésiens.

On remarque qu’on a eu plus de clients cette année, mais le coût moyen des ventes a baissé. Donc les gens achètent un peu moins que l’année passée , affirme l’illustratrice Fannie Desmarais, qui est également l’instigatrice du Petit marché.

Les gens font des choix en fonction de ce qu’ils ont vraiment besoin.

Ouvrir en mode plein écran Fannie Desmarais est illustratrice et aussi l'instigatrice du Petit marché de Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

La majorité d’entre nous ne vend pas des objets de première nécessité, des objets vitaux. C’est pour un plaisir, un cadeau, alors c’est sûr que les gens coupent dans ce budget-là , constate de son côté la potière Alice Douet.

Ouvrir en mode plein écran Alice Douet est la potière derrière la petite entreprise Hoya Atelier basée à Saint-Ulric en Matanie. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Le président du conseil d’administration du Conseil des métiers d’art du Québec, Marc Douesnard, remarque également cette tendance dans les salons tenus par son organisation.

Publicité

On a doublé le nombre de visiteurs cette année au salon des métiers d’art de Québec par rapport à l’année dernière, mais [malgré tout], les ventes sont restées sensiblement les mêmes, voire même légèrement diminuées , donne-t-il en exemple.

Selon lui, même avec un chiffre d’affaires relativement stable, la perte de profits demeure considérable. Pour un artisan qui fait partie d’une courte chaîne de production, c’est-à-dire de la conception, de la fabrication jusqu’à la commercialisation de ses produits […], la hausse de prix, à toutes les étapes […], l’artisan est perdant dans l’équation, malheureusement , avance M. Douesnard.

On est confronté à cette inflation-là, et même si je n’aime pas ça, je suis obligée d’augmenter mes prix. Quand on augmente nos prix, on ressent que les gens hésitent à acheter nos produits , fait valoir Fannie Desmarais.

L’art de se regrouper

C’est en pleine pandémie et dans un contexte économique changeant et incertain que Fannie Desmarais a eu l’idée de regrouper plusieurs artisans sous un même toit et de créer le Petit marché pour faciliter la réduction des coûts.

Ouvrir en mode plein écran Le Petit marché prend place dans le local du café le Sasquatch sur la 1ère avenue à Sainte-Anne-des-Monts. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Mme Desmarais explique qu’ainsi, les artisans économisent sur le prix du loyer en se le divisant. Ils épargnent aussi sur le salaire de la main-d’œuvre, puisque ce sont les 35 artisans, à tour de rôle, qui s’occupent de la boutique.

Elle indique également que lorsqu’un artisan vend ses produits dans une boutique, il perd jusqu’à 50 % du prix affiché au profit du tiers entrepreneur. En louant un espace et en se regroupant, 100 % du profit revient à l’artisan.

Pour nous, ça nous fait un endroit ouvert 7 jours sur 7 pour deux mois et quelques [jours]. C’est vraiment un gros avantage pour nous, surtout parce qu’on n'a pas de frais comme [dans] une boutique ordinaire qui nous chargerait , témoigne la céramiste Stéphanie Dumouchel, également exposante au Petit marché.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Dumouchel est une céramiste de la Haute-Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Véronique Duval

Pour Marc Douesnard, mutualiser des équipements et des espaces est une bonne stratégie d’adaptation et de partage de savoir pour les artisans.

La force des métiers d’art, de l’artisanat au Québec passe inévitablement par les regroupements régionaux.

Ouvrir en mode plein écran Marc Douesnard est le président du conseil d'administration du Conseil des métiers d'art du Québec. Photo : Luc Lavergne

C’est vraiment important de continuer à acheter local, oui pour l’économie, mais c’est surtout parce qu’on voit une personne qui est derrière , rappelle la potière Alice Douet. On agrandit notre communauté et on soutient nos régions. Ce contact humain est vraiment important , croit-elle.

Les ventes ont peut-être chuté un peu, mais c’est encore nécessaire qu’on soit là et je pense que les gens ont encore besoin qu’on soit là aussi.

Le Petit marché est par ailleurs en voie de compléter le processus pour obtenir son statut d’organisme à but non lucratif, indique Fannie Desmarais.

Le regroupement d’artisans sera de retour du 1er au 17 décembre pour le Petit marché de Noël.

Avec les informations de Véronique Duval