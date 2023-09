Houle asphalte spartiates et Halstead-Proulx remportent la 2e étape de la Classique

La deuxième étape de la Classique internationale de canots s'est conclue devant une vaste foule à la promenade du Saint-Maurice, à Shawinigan. Ce sont les deux mêmes équipes que samedi qui remportent la première place, soit Houle Asphalte Spartiates et Halstead-Proulx, dans les catégories R9 et C2, respectivement. Cette deuxième étape s’est déroulée dans des conditions météorologiques beaucoup plus clémentes que samedi.

Les trois mêmes équipes de la catégorie R9 ont monté sur le podium dimanche. Houle Asphalte Spartiates a complété le parcours en 3 heures, 47 minutes et 57 secondes. Ils étaient à nouveau suivis de l’équipe Hockey Lemay qui a effectué le parcours en 3 heures, 50 minutes et 27 secondes. En troisième position, les As du piano ont effectué le parcours en 3 heures, 53 minutes et 46 secondes.

Dans la catégorie C2, Halstead-Proulx a complété le parcours en 3 heures, 43 minutes et 53 secondes. L’équipe Blais-Davis l’a fait en 3 heures et 44 minutes. Finalement c’est l’équipe Dean-Lajoie qui est arrivée en troisième place avec un chrono de 3 heures, 44 minutes et 12 secondes.

Alors que le vent est venu jouer les troubles-fêtes samedi, la rivière était beaucoup plus paisible lors de cette partie de la course.

Dominic Thibault, le directeur général de la Classique, n’avait jamais vu des vagues si hautes dans toute sa carrière de canot. Certaines équipes ont mis près de 10 heures pour finir la première étape, je n’avais jamais vu ça , dit-il.

Mais dimanche, les conditions étaient toutes autres. Il les a décrites comme étant parfaites pour la compétition.

La veste de flottaison demeurera toutefois obligatoire pour l'ultime étape lundi, d’autant plus que la troisième partie en est une plus technique, affirme le directeur général.

Ce sont les remous que crée le barrage La Gabelle, dont les pelles doivent demeurer ouvertes en raison de travaux, qui sont à l'origine de cette décision.

Un bilan déjà positif

Déjà, Dominic Thibault dresse un bilan positif de la 90e édition, en termes d’achalandage, mais aussi en termes d’inscription des équipes. Cette année, 14 équipes participaient pour la première fois à la Classique, dont plusieurs en provenance de l’Ouest du Canada, des États-Unis et même du Mexique.

Ça fait plus de 10 ans qu’on n’avait pas eu un nombre [de participants] si élevé.

M. Thibault confirme que les échos des partenaires et des commanditaires aussi sont bons, jusqu’à présent.

Le public a pu assister de plus près au portage des R9 cette année, puisque les athlètes terminent la deuxième étape avec un portage à l’arrivée. Habituellement, les athlètes portent le canot à des endroits moins faciles d’accès pour le public, comme à La Gabelle.

