Refoulements d’égouts à Canton-Tremblay : la Ville bouge, des citoyens s’impatientent

Depuis 10 ans, des résidents du secteur de Canton-Tremblay à Saguenay, sont aux prises avec des refoulements d’égouts à répétition.

La situation s’est aggravée après que la Ville a entamé des travaux de réfection dans un poste de pompage situé sur le boulevard de Tadoussac.

On est rendus à quatre refoulements en l'espace d'un mois , soutient le citoyen Jean-Guy Maltais.

Les inondations dans certains sous-sols sont si fréquentes, que des résidents ont dû surélever leurs biens et installer des pompes permanentes pour évacuer l’eau en cas de besoin.

Dès qu'il mouille un peu plus que la normale, il y a des grosses chances que moi et M. Maltais on soit bouchés. [...] [Ça m'a coûté] facilement 100 000 dollars avec toutes les pertes de travail, les congés, les reconstructions. À un moment donné, je n'étais plus assuré, fait que c'est moi qui payais de ma poche , affirme Martin Tardif, un autre résident.

Ils ne sont pas seuls. Au cours de l'été, une cinquantaine de maisons du secteur ont subi des dégâts d'eau.

La Ville prend des mesures

Consciente de la situation et pour éviter d'autres refoulements, la Ville de Saguenay a annoncé qu'une vigie plus serrée sera effectuée autour du poste de pompage temporaire. Advenant un arrêt de la machine, un surveillant sera présent 24 heures sur 24 pour la redémarrer.

Cependant, pour Jean-Guy Maltais et Martin Tardif, ça ne change rien. Ils soupçonnent que des conduites d'eau soient bouchées sous une bouche d'égout près de chez eux.

Martin Tardif et Jean-Guy Maltais, tous deux résidents de Canton-Tremblay, sont aux prises avec des refoulements d'égouts plusieurs fois par année. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

Oui les pompes vont marcher, mais il faut régler le problème , croit Martin Tardif.

Jean-Guy Maltais trouve quant à lui que les délais pour trouver la source du problème sont trop longs.

On est en urgence ici. Ça rentre dans nos sous-sols. Je n'ai pu d'assurances, mes assurances ont cancellé au niveau des refoulements. Elles ont payé deux fois, maintenant elles ne paient plus , mentionne-t-il.

Mise en demeure annoncée

Lassés par la situation, des citoyens veulent être indemnisés. Ils comptent d’ailleurs acheminer une mise en demeure au bureau de la mairesse Julie Dufour cette semaine.

On va commencer par déposer une mise en demeure par huissier, remis directement à la mairesse. Il y a 31 personnes qui ont participé à cette mise en demeure, des gens qui ont payé avec moi. Si on n'a pas de réponse de la Ville très rapidement, on va entamer les procédures de recours de regroupement , explique le porte-parole du regroupement des citoyens de Canton-Tremblay, Yannick Simard.

Plusieurs citoyens continuent de craindre un nouveau dégât d'eau, puisque les travaux de la nouvelle station, qui est en construction en vue de régler la problématique, vont s'échelonner jusqu'à l'automne.

Une pompe temporaire, située au Club nautique a été mise en place le temps que la nouvelle station soit construite. Photo : Radio-Canada / Julien Boudreault-Gauthier

De son côté, le conseiller municipal du secteur dit être à l'écoute des préoccupations des citoyens.

Serge Gaudreault estime néanmoins que la mairesse de Saguenay a manqué de compassion envers les sinistrés et que le dossier a trop tardé.

On a réussi à faire une réunion avec l'administration parce que moi, je voulais qu'on ait de l'empathie pour mes citoyens et qu'on les prenne en main. C'est vrai que c'est très, très, très long. Je pense que ça a manqué énormément d'empathie de la part de notre mairesse dans le dossier. On a demandé de venir sur place, de les encadrer, mais ça n'a pas bougé , indique M. Gaudreault.

D'après le reportage de Julien Boudreault-Gauthier