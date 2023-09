L'achat local était à l'honneur, dimanche, à Waterloo. Toute la journée, des entrepreneurs du coin étaient invités à présenter leurs produits aux visiteurs. Cette activité visait à rappeler l'importance de continuer d'encourager les commerces locaux, une tendance qui s'était accentuée pendant la pandémie.

Pour l'occasion, les entrepreneurs étaient invités à tenir un kiosque à Place du Centenaire ou encore devant leur commerce.

C’est la première édition de la Grande braderie à Waterloo, donc une genre de vente de trottoir, explique la coordonnatrice au tourisme à la Ville de Waterloo, Noémie Denicourt. On a invité nos gens, nos commerces, nos entreprises locales à venir se dynamiser et nous surprendre.

« Le but c'est de faire en sorte que les liens dans la communauté soient de plus en plus serrés », pense Geneviève Rouleau du Centre d'art l'Engrenage.

Je trouve ça important d’acheter chez des gens d’ici. Ce ne sont pas de grosses machines, ce sont des personnes qui se lèvent le matin, qui donnent leur 100 % et qui sont là, chaque jour de la semaine.

Les participants étaient heureux de pouvoir se joindre à cet événement. Chacun peut y trouver son compte, ça nous permet de découvrir les commerçants du coin, ceux qui sont nouveaux, ceux qui persistent à travers le temps donc c’est vraiment bien , mentionne Audrey Proulx.

Ça permet de voir la communauté, que la communauté apprenne à connaître les entrepreneurs en arrière des entreprises donc c’est vraiment l’avantage qu’on a de s’impliquer là-dedans, mentionne Mathieu, le propriétaire du dépanneur Voisin de Waterloo. Nous, ici, on a amené un peu de notre magasin pour que les gens puissent nous découvrir

Dans les dernières années, on a vraiment eu un gros "boom" autant au niveau des citoyens, mais autant au niveau des entreprises donc notre rue principale se garnit.

L'entraîneur Charles Hauver constate « un esprit de communauté qu'on ne retrouve pas dans les grandes villes ».