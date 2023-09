Des commerces magogois accueillent les chiens à bras ouverts

Le centre-ville de Magog se positionne de plus en plus comme « ami des chiens ». Plusieurs commerces affichent d'ailleurs un autocollant pour indiquer que ces petites bêtes sont les bienvenues avec leurs maîtres. Les commerçants affirment augmenter leurs chiffres d'affaires et les propriétaires de chiens sont comblés.

Tous les jours ou presque, Marie-Josée et son chien, Yoda, se rendent au Rémis Café de Magog. La propriétaire, Monique Poirier, les accueille avec plaisir et offre même une petite collation à l'animal.

Quand [ils passent], les chiens tirent pour avoir leur collation. Puis, on a de petites collations et de grosses collations en fonction de la grosseur du chien , mentionne la propriétaire du café.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Josée et son chien aiment se balader au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Dimanche, Marie-Josée s'attable devant un café et Yoda appelle des amis. Je suis très heureuse. Je trouve ça très important. En fait, je trouve que les chiens apportent de la joie et du bonheur , mentionne Lancy Lamy.

Cette dernière se réjouit de la collaboration de plusieurs marchands du centre-ville de Magog qui ont compris l'importance des chiens pour leur maître. Ça fait toute la différence. Moi, quand je travaille et que je vois un chien entrer, ça me rend de bonne humeur instantanément.

Plusieurs marchands offrent aussi de l'eau aux visiteurs. On vient souvent avec le chien se promener en ville, marcher. Si le chien ne peut pas rentrer, c'est un peu plus compliqué. Il faut que quelqu'un reste dehors, raconte Sylvie Chamberland, rencontrée sur la rue Principale. Je trouve ça super agréable de pouvoir entrer avec le chien.

Ouvrir en mode plein écran Dans la boutique Shoosh, un tableau est installé à l'entrée avec des photos de chiens venus au magasin. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Les chiens se présentent même dans certaines boutiques avec leur maître. C’est le cas de la boutique Shoosh. La propriétaire assure qu’il s’agit d’un plus pour les affaires de la boutique.

J'ai un chien. Personnellement, ça me fait toujours plaisir de les accueillir. Les gens sont très gentils et très respectueux. Ils tiennent leurs chiens près d'eux. Ça ne nous cause vraiment aucun problème, au contraire. C'est un plaisir!

Bien que plusieurs commerces de Magog accueillent les chiens, le pourcentage est encore loin de celui de l'Europe ou des États-Unis J'aimerais ça que ce soit ici pareil, ce serait parfait, mais c'est pas encore trop répandu pour le moment , constate une passante.

D’après le reportage de Jean Arel