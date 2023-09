Dormir dans une ancienne église à Alma

Un hôtel pas comme les autres vient d’ouvrir ses portes à Alma. L’Autel-Relais a été aménagé dans l’ancienne église Sainte-Marie d’Isle-Maligne et il a accueilli ses premiers clients pendant le week-end.

Le propriétaire, Vincent Lavoie, qui a implanté un bar laitier dans l'ancienne église l’an dernier, veut attirer une clientèle variée dans ses 10 chambres.

On veut vraiment avoir un mélange avec les touristes et les locaux. C'est un hôtel spécial parce que, dans chaque chambre, il y a les fenêtres qui donnent une vue sur les vitraux. On a poussé la thématique jusqu'au bout dans les noms, les petites pensées comme les bibles dans chaque chambre comme anciennement, bref, c'est vraiment un concept unique et un peu mystique , explique-t-il.

Il aura fallu deux millions de dollars et des travaux de six mois pour que le rêve de Vincent Lavoie se réalise.

On est dans un bâtiment de 1938 alors c'est sûr qu’en partant ça a plus de défis que si on était pour construire quelque chose de flambant neuf. Sinon, du côté des opérations, c'est sûr que c'est difficile pour le recrutement, alors on a automatisé le plus possible. Par exemple, on n’a pas de réception et les clients font leur check-in en ligne , dit-il.

Des clients spéciaux

Les propriétaires ont accueilli des clients bien particuliers lors du week-end d’ouverture. Maurice et Huguette Dufour se sont mariés dans l’église d’Isle-Maligne il y a 66 ans.

C'était un gros mariage, à 10 h 30 le matin, et c'était full full de monde. J'ai tout fait ici. Mes enfants et mes petits-enfants ont été baptisés, mes soeurs se sont mariées ici aussi , relate Huguette Dufour.

Ouvrir en mode plein écran Huguette Bouchard et Maurice Dufour lors de leur mariage. Photo : Radio-Canada / Gracieuseté

Ouvrir en mode plein écran Huguette Bouchard (86 ans) et Maurice Dufour (87 ans) se sont mariés dans cette église il y a 66 ans. Ils y ont passé la nuit à l'ouverture de l'hôtel aménagé dans l'église. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Le propriétaire de l’Autel-Relais était touché d’accueillir le couple.

Ça prend tout son sens. On voit vraiment que le lieu est rempli d'histoire et que les gens y sont attachés , fait valoir Vincent Lavoie.

L'hôtel sera ouvert tout au long de l'année.

Le propriétaire prépare une nouvelle offre en restauration qui devrait être disponible à compter de cet hiver.

