Entre inflation, concurrence et prêts à rembourser, des entrepreneurs sont sous pression

Alors que des nuages se dessinent sur l’économie canadienne, la majorité des bénéficiaires du programme d’aide fédérale aux petites entreprises n’ont toujours pas remboursé leurs prêts au gouvernement. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande à Ottawa de repousser la date limite de remboursement des prêts afin d’alléger le fardeau des entreprises.

Tamara Nowakowsky, propriétaire du magasin général Delish, à North Vancouver, en Colombie-Britannique, l’admet sans détour : elle est sur le point de mettre la clef sous la porte.

Dans sa boutique, où elle offre des réapprovisionnements en savons et où elle vend des cadeaux et des articles ménagers locaux, les clients réguliers commencent à se serrer la ceinture. Les gens sont nerveux et réduisent leurs dépenses.

Une fois le loyer, les distributeurs et les employés payés, il ne lui reste plus rien. Je suis au bout du rouleau , ajoute-t-elle, les larmes aux yeux. La COVID-19 a commencé et depuis les choses se sont précipitées.

En plus des problèmes d’inflation qui font augmenter les coûts et réduisent les marges de profit, des milliers d’entrepreneurs comme Tamara Nowakowsky doivent maintenant rembourser le prêt obtenu du gouvernement fédéral durant la pandémie.

Le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), créé au début de la pandémie, a permis aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif de contracter un prêt allant jusqu'à 60 000 $. Selon le gouvernement fédéral, près de 900 000 entreprises à travers le pays ont obtenu un prêt durant la pandémie, totalisant 48,4 milliards de dollars.

Dans le cas de l’entrepreneure, la facture s’élève à 52 000 $.

Son prêt sans intérêt doit être remboursé d’ici le 31 décembre. En juillet dernier, seulement 15 % des bénéficiaires en Colombie-Britannique avaient remboursé leurs prêts, selon la FCEI . Les entrepreneurs qui ne réussissent pas à rembourser d’ici la fin de l’année n’auront plus droit à une exonération partielle du prêt et devront payer des intérêts de 5 %.

La FCEI fait appel à Ottawa

Ottawa avait déjà, l’année dernière, prolongé le délai de remboursement jusqu'à la fin de 2023. À travers une pétition en ligne, la FCEI demande à Ottawa de repousser à nouveau cette date limite d'un an ou deux, jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée. La FCEI voudrait aussi que le gouvernement transforme en subvention l'équivalent de 50 % des prêts obtenus.

Un appel qui fait écho à une demande similaire faite par un regroupement de 250 organismes pancanadiens en juillet.

Selon la FCEI , près de 250 000 petites entreprises soit près d’une entreprise sur cinq pourraient fermer leurs portes l’année prochaine si la date limite pour rembourser les prêts fédéraux n’est pas repoussée. La FCEI demande au gouvernement de faire de la relance des PME une priorité .

Avec ce qui s’est passé ces dernières années et l’impact que cela a eu sur elles, c’est vraiment important que ces petites entreprises survivent , explique le vice-président de la FCEI , Ryan Mallough.

Selon Ottawa, le programme était toutefois une mesure temporaire avec des règles clairement établies.

Les emprunteurs au titre du CUEC admissibles qui sont en règle et qui remboursent le solde de leur prêt au plus tard le 31 décembre 2023 obtiendront une remise de prêt pouvant aller jusqu’à 33 % (pour un maximum de 20 000 $) , explique le gouvernement fédéral, sur son site web.

L’importance d’acheter local, selon l'entrepreneure

La FCEI allègue toutefois que les Canadiens sont peu conscients de l’impact positif des petites entreprises locales sur leur milieu. Selon les données de l’organisme, 66 cents de chaque dollar dépensé dans une petite entreprise reste dans la communauté locale, soit six fois plus que pour les multinationales.

Si les consommateurs veulent conserver leurs entreprises locales, croit pour sa part Tamara Nowakowsky, ils doivent acheter local. Tous nos coûts ont augmenté et nos ventes ont diminué d'au moins 45 % cette année par rapport à l'année dernière.

Avec le recul, l’entrepreneure se demande si elle n’aurait pas dû fermer ses portes plus tôt, au lieu de s’endetter davantage, mais mettre la clef sous la porte n’est pas une décision facile. Si je dois arrêter, ça va me briser le cœur , conclut-elle.

Avec des informations de David P. Ball, Meegan Read et La Presse canadienne