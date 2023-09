Le premier dimanche de chaque mois, les Québécois peuvent entrer gratuitement dans les musées. Cette politique culturelle, instaurée il y a cinq ans, remplit-elle sa promesse d’attirer le public à l’intérieur des musées? Dans l’Est-du-Québec, les résultats sont mitigés.

Même si la mesure existe depuis 2018, tous les musées ne se sont pas précipités pour l’appliquer. Au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 19 musées font maintenant partie du programme.

Le directeur du Musée de la Gaspésie, Martin Roussy, explique cette réticence. La crainte qui circulait, c’était que ça vampirise un public qui aurait payé pour venir au musée. Comme les revenus sont rares, c’est ce qui a créé cette résistance au départ , souligne-t-il.

Le directeur a depuis surmonté son appréhension puisqu’en juin, il a intégré son musée au programme. Au lieu de la baisse de revenus tant redoutée, c’est plutôt le contraire qui s’est produit.

On ne perd rien, au contraire : on attire des gens qui n’ont jamais mis les pieds au musée. Ça fonctionne bien.

La gratuité vise principalement la population locale, absente des salles d'exposition, selon M. Roussy. En saison haute, ce sont avant tout les touristes qui composent la clientèle.

Martin Roussy, le directeur général du Musée de la Gaspésie, croit qu'environ 15 000 visiteurs se rendent au musée annuellement. (Photo d'archives)

D'après lui, des gens qui n’avaient jamais mis les pieds au musée sont devenus des clients fidèles grâce à l'entrée gratuite le dimanche. Quand on leur propose nos activités, quand on se rend jusqu’à eux, il y a la volonté de sortir, d’apprendre de façon intéressante et ludique , mentionne-t-il.

Le directeur s’acharne d'ailleurs à déboulonner un mythe tenace, celui du musée comme lieu de savoir .

Des visiteurs qui sont là pour la première fois entrent ici comme si c’était une bibliothèque ou une église. Mais ce n’est plus ça. Avec la nouvelle technologie, c’est plus éclaté et trippant. On essaie de changer les perceptions.

Comme le Musée de la Gaspésie est nouveau dans le programme, il est difficile d’évaluer les gains financiers pour l’instant. M. Roussy les estime à quelques milliers de dollars.

Les pertes de revenu sont remboursées. Il n’y en a pas, de pertes; on est gagnants sur toute la ligne. […] C’est surtout à moyen terme que ça va être plus payant, à attirer un public nouveau , croit-il.

Le ministère de la Culture et des Communications compense les institutions pour les baisses de revenus encourues à la billetterie, les coûts supplémentaires en ressources humaines, ainsi que certains coûts pour l'organisation d'activités lors de ces dimanches.

Le même enthousiasme au Bas-Saint-Laurent

Les Jardins de Métis, quant à eux, n'ont pas attendu avant d'adhérer à l'offre du ministère de la Culture et des Communications. C'est avec enthousiasme que le directeur a accepté d'y participer dès le début du programme.

Même si ce joyau horticole est souvent achalandé, il perçoit une hausse de clientèle marquée lors des dimanches gratuits.

Le directeur des Jardins de Métis, Alexander Reford, est heureux que les gens se présentent en grand nombre pendant les journées gratuites.

Après une journée régulière à 350 visiteurs, samedi, ces derniers ont été quatre fois plus nombreux à se présenter dimanche. Les Jardins ont enregistré plus de 1500 entrées, ce qui ravit le directeur.

On s'est embarqué à fond, avec enthousiasme. Je suis content de voir que ces journées sont maintenant connues des populations environnantes.

Lui aussi estime que la population locale est plus difficile à joindre. Les choses les plus près sont celles qu'on visite le moins souvent , dit-il.

Pour optimiser ces journées particulières, de nombreuses activités sont prévues au calendrier. On a créé une programmation tous les mois : concerts, expositions, lancements de livre, etc. Pour les artistes aussi, c'est très réjouissant de profiter d'un événement comme ça.

Même si la floraison est bien avancée, il reste de belles choses à voir aux Jardins de Métis.

La prochaine journée gratuite, où les couleurs d'automne seront à l'honneur, inclut un atelier de création de papier avec l'association forestière, ainsi qu'un marché fermier.

Une clientèle très timide sur la Côte-Nord

Au musée régional de la Côte-Nord, des activités familiales sont organisées pour l’occasion. Cependant, elles ne suffisent pas à remplir les salles d’exposition. Seuls trois musées sont inscrits au programme dans la région.

Selon une employée, le public local est difficile à charmer, surtout qu’il n’est généralement pas au courant de la gratuité, selon elle.

Le musée régional de la Côte-Nord est un des seuls musées de la région à ouvrir ses portes gratuitement le premier dimanche de chaque mois. (Photo d'archives)

Lors du passage de Radio-Canada, la clientèle était modeste.

Le budget gouvernemental 2023 a prévu des sommes pour la poursuite et l’adaptation du Plan d’action gouvernemental en culture, ce qui permet de le reconduire pour la prochaine année.

D'après les informations de Perrine Bullant