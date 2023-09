Les producteurs de pommes veulent adapter les vergers aux changements climatiques

Les producteurs de pommes du Québec ont profité du début de la saison pomicole, cette fin de semaine, pour demander du financement au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) afin de moderniser les vergers, de façon à les adapter aux changements climatiques.

Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec, en a notamment fait la demande, dimanche matin, lors d'une conférence de presse à Saint-Joseph-du-Lac, dans les Laurentides.

Ce qu'on demande, c'est un programme qui va nous aider à replanter des nouvelles variétés, parce que le consommateur sait ce qu'il veut.

Ouvrir en mode plein écran Des pommes attachées à une branche Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon la Table filière pomicole, les Québécois sont à la recherche de variétés de pommes plus fermes et plus sucrées, qui sont encore peu cultivées dans la province.

Publicité

Les producteurs de pommes souhaitent que le MAPAQ leur accorde un montant de 30 millions de dollars répartis sur six ans afin de moderniser les vergers dans la province.

Il faut comprendre que les nouveaux types de pommiers sont beaucoup plus productifs. On veut mettre de nouvelles variétés que les consommateurs veulent avoir, on parle d'Ambrosia, d'Honeycrisp et de Gala , a expliqué M. Rochon.

Moderniser les vergers

Ouvrir en mode plein écran Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec Photo : Radio-Canada

En plus d'implanter de nouvelles variétés de pommes, les producteurs souhaitent moderniser leurs vergers pour qu'ils soient adaptés aux aléas du climat.

Cette année, je suis à Mirabel, dans la région, je dois avoir eu trois ou quatre avertissements de tornades, chose qu'on n'avait pas avant, a raconté M. Rochon. Il faut que nos vergers soient adaptés pour résister à ces nouveaux climats-là.

Publicité

Pour ce faire, de meilleurs tuteurs et du paillis de qualité sont nécessaires. Des systèmes d'irrigations doivent aussi être installés sur les nouvelles parcelles des vergers.

Autre signe des changements climatiques, il y a 25 ans, il était impossible de cultiver des pommes de type Gala au Québec en raison des hivers trop froids.

C'est sensible, mais le risque est plus facile à prendre aujourd'hui qu'il y a 25 ans , a souligné M. Rochon.

Les producteurs demandent de l'aide au MAPAQ en raison du délai entre la plantation de nouveaux pommiers et la première récolte de pommes.

Si on décide de changer un lopin de pommiers demain matin, je dois attendre cinq ans avant d'avoir une première récolte. C'est pour ça qu'on demande cette aide financière au gouvernement.

Outre le climat, le milieu de la production de pommes doit composer avec plusieurs défis. Selon les Producteurs de pommes du Québec, les coûts de production augmentent et le nombre de producteurs diminue, alors que la relève est difficile à recruter. Ils estiment aussi que les parts de marché de la pomme québécoise dans les épiceries stagnent à environ 50 % .

À lire aussi : Des pertes importantes pour les producteurs de pommes de terre

Un gel néfaste pour des producteurs

En 2022, les producteurs de pommes ont connu une bonne saison, a souligné M. Rochon. Toutefois, un gel survenu ce printemps a été nuisible à certains producteurs, qui ont perdu une part importante de leur production.

Il y a eu un gel quand même assez important durant la floraison, la majorité des vergers du Québec étaient en pleines fleurs, et on a eu des températures jusqu'à -6, -7 degrés [Celsius] dans certaines régions , a détaillé M. Rochon.

Cette période de gel entraînera une baisse globale de la production de pommes de 18 % à 20 % cette année, selon lui.

Il faut comprendre que le gel, c'est très localisé , a-t-il précisé, disant que certains producteurs n'ont pas subi de pertes en ce début de saison.