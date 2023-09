Projet L.U.N.E. forcé de fermer temporairement son service d’hébergement

Affligé d'un manque de main-d’œuvre, l'organisme Projet L.U.N.E se voit forcé de fermer temporairement son service d’hébergement. En temps normal, une quinzaine de femmes se posent chaque nuit derrière les portes de l’immeuble situé au cœur du quartier Saint-Roch.

C’est un peu catastrophique de fermer parce que les femmes qui viennent ici, souvent, n’ont pas d’autre endroit où aller , se désole Chantal Simoneau, codirectrice de Projet L.U.N.E., en entrevue dimanche matin avec Radio-Canada.

Les femmes peuvent venir pour dormir, elles peuvent venir pour discuter avec les intervenantes sur place, venir prendre une douche, faire faire leur lavage, manger , explique-t-elle.

Si les enjeux de main-d’œuvre ne datent pas d’hier, l’organisme arrivait à éviter le pire en assumant que le centre, normalement ouvert de 18 h à midi, sept jours sur sept, ferme à l’occasion le matin et le soir.

Toutefois, à jouer ainsi avec les horaires, on [était] en train d’épuiser l’équipe , avoue Mme Simoneau. Celle qui œuvre au sein de l’organisme depuis huit ans se rend à l’évidence. On n’avait pas assez de monde pour la nuit, alors on a dû malheureusement fermer.

On cherche maintenant au moins quatre personnes , ajoute sa collègue Gabrielle Caron, codirectrice. C’est sûr qu’on a toujours besoin aussi de remplaçantes qui sont disponibles [...] de façon ponctuelle. Plus on a de CV, mieux c’est!

D’ordinaire, spécifiquement pour l’hébergement, elles sont plus de 20 à travailler au 319 rue Prince-Édouard.

Au total, incluant les travailleuses de rue, elles sont une trentaine de personnes à œuvrer pour l’organisme.

Une cinquantaine si on compte les paires aidantes. Ces dernières sont celles qui ont un vécu de travailleuse du sexe , précise Mme Simoneau. En dyades avec les intervenantes, elles ont le mandat d'accompagner les femmes.

C’est une belle équipe! C’est une super belle équipe de femmes! On ne voulait pas perdre celles qu’on a là, qui travaillent si fort, en les fatiguant.

Ce n’est pas un travail facile, mais la cause est parfaite , croit Mme Simoneau.

Haut seuil d’acceptation

Ouvert depuis 2014, le centre d’hébergement en est un à haut seuil d’acceptation , c’est-à-dire que les femmes sont les bienvenues peu importe leur état, si elles ont consommé des substances, et peu importe leur comportement, dit Chantal Simoneau.

Ici, on a très peu de règles. [Même] si on doit leur demander de quitter, habituellement, elles peuvent revenir le lendemain sans problème. Elles sont accueillies de la même manière.

On n’a pas de critère, excepté que le personne doit s’identifier comme une femme , d’ajouter Gabrielle Caron.

La mission de l'organisme, comme on peut lire sur son site web, est d'« intervenir, soutenir et accueillir les femmes/trans/queer, travailleuses du sexe ou victimes d’exploitation sexuelle par le biais de l’action communautaire dans une approche d’intervention par les paires, en respect avec une philosophie d’empowerment, afin d’améliorer leur qualité de vie ».

Résignation et optimisme

En quelque sorte résignées puisque habituées par les bris de service dans le secteur communautaire, les femmes bénéficiant du service d’hébergement ont été très compréhensives, malgré tout, par rapport à l’annonce , confie Gabrielle Caron.

On le sait que la plupart vont probablement dormir dehors.

Avant d’annoncer sur les réseaux sociaux jeudi la suspension temporaire du service d’hébergement de Projet L.U.N.E., les deux codirectrices, en plus de l'annoncer aux femmes, ont avisé leurs partenaires du milieu.

Si ces derniers ont bien voulu offrir leur aide, personne n’a un surplus de ressources humaines actuellement , ironise Mme Simoneau, insistant sur le fait que tous connaissent, à divers égards, des problèmes de main-d’œuvre.

Tout n’est toutefois pas perdu, puisque les femmes peuvent venir [...] au bureau , ajoute-t-elle. Au 79 boulevard Charest Est sont donc accessibles une douche, des vêtements et des produits d’hygiène. De jour, de semaine, [à l'exception des journées fériées comme la fête du Travail, lundi,] elles peuvent passer pour au moins se dépanner.

Une manière supplémentaire pour l'organisme d'assurer le maintien d'un contact avec les femmes dans le besoin malgré la situation.

Et si le manque de personnel perdure?

Si l’option de faire à nouveau preuve de créativité avec les horaires demeure une possibilité, pour autant que l’organisme ait de la main-d’œuvre de nuit, les deux femmes préfèrent demeurer optimistes.