Courir pour célébrer la vie

Sous le soleil de dimanche, des coureurs prennent d’assaut les sentiers du Centre de plein air du lac des Rapides. Ils sont 220 à participer à la Trail pour Marjo, qui finance la maison de soins palliatifs l’Élyme des sables depuis deux ans à Sept-Îles.

Marjolaine Tremblay, dont l’événement porte le nom, était elle-même une passionnée de course à pied.

Quand sa nièce a fondé le club de course Les jambes en or, celle qui n’avait jusqu’alors jamais couru a décidé d’y prendre part. C’est là que sa passion est née. Elle avait alors 55 ans.

Ma tante était un petit bout en train , se rappelle sa nièce, Marie-Pier Plante. Elle venait toujours m’aider dans mes courses, elle était toujours là, à faire des blagues avec tout le monde.

L'organisatrice de la Trail pour Marjo, Marie-Pier Plante, a remporté son pari de faire de cet événement pour les petits et les grands.

Mme Tremblay a reçu un diagnostic de cancer en mars 2021 et a vécu ses dernières semaines à la maison de soins l’Élyme des sables.

Pour Marie-Pier Plante, il était important de rendre hommage à sa tante en organisant en son honneur une course qui serait rassembleuse. C’était l’idée de Marjolaine Tremblay que les fonds recueillis soient remis à la maison de fin de vie.

C’est tellement un bel endroit pour passer les derniers moments en famille, c’était vraiment important pour elle. Il n’y a plus de piqûres, plus de dérangement pendant la nuit, c’est sans tracas. C’est calme, il y a une belle vue sur la mer, ils lui préparaient des repas sur demande , décrit-elle.

Le mari de Mme Tremblay, Jean-Guy Fortin, renchérit : quand on a vécu ça, on pense seulement à donner en retour. Le personnel est formidable, ils ont un don.

Mme Plante croit pouvoir remettre 8000 dollars à l’Élyme des sables.

À l’image de la dame au sourire contagieux, la Trail pour Marjo est un événement festif. Il y a une belle ambiance, c’est très amical , décrit l'organisatrice.

On célèbre qu’on peut courir. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. [Il faut] profiter d'être encore en forme. Marjo, c’est ça qu'elle aurait voulu, elle disait : faites un party pour moi.

L’événement est populaire auprès des adultes comme chez les enfants, qui sont plus d’une centaine à s’être inscrits.

Les distances pour les enfants sont de 500 m, 1 km ou 2,5 km.

Le parcours est varié, avec des côtes, des descentes, des montées et des ponts. C’est pour tout le monde. On peut regarder les paysages, courir en gang, c’est super plaisant , relate Marie-Pier Plante.

En outre, des prix de présence, des consommations offertes par la microbrasserie La Compagnie et de la musique festive assurent une réelle ambiance de fête familiale.

La maison de soins palliatifs dépend d’initiatives telles que celle-ci pour assurer sa pérennité.

En effet, son financement est assuré à 50 % par le gouvernement, et la seconde moitié vient de la communauté.

Le directeur général Michel Bellavance, qui s’implique bénévolement pour la course, assure que le lien avec la communauté est présent depuis les débuts de l’établissement, en 2009.

Le directeur général de l'Élyme des sables, Michel Bellavance, entretient un lien fort avec les gens de la communauté.

Il y a eu beaucoup de personnes qui sont passées chez nous, on peut penser à 1500 personnes, en plus de leur entourage. Le lien avec la communauté est très fort, et une chance, parce que c’est elle qui nous donne des sous.

L’événement dépasse les objectifs de l’organisatrice, qui s’engageait au départ à ne faire qu’une édition. Elle a répété l’expérience cette année, et une troisième n’est pas écartée.

