Nouvel immeuble pour les étudiants, mais les besoins demeurent grands à Québec

Malgré la construction d’un nouvel immeuble sur le chemin Sainte-Foy, où les prix des appartements sont plus abordables, le manque de logements à un prix raisonnable persiste pour les étudiants, année après année.

Les chambres de l’Université Laval sont occupées à plein rendement pour la rentrée. Comme chaque année, à ce moment-ci, nous avons une liste d’attente de quelques centaines de personnes , a mentionné par écrit Andrée-Anne Stewart, la directrice adjointe en relations publiques pour l’université à Radio-Canada, vendredi après-midi.

L’Université Laval propose 2300 chambres et quatre pavillons de résidences à sa clientèle étudiante.

Si les résidences actuellement offertes sur le campus répondent toujours aux besoins de nombreuses étudiantes et nombreux étudiants, il est nécessaire d’augmenter et de diversifier l’offre de logement sur le campus , reconnaît Andrée-Anne Stewart.

Ouvrir en mode plein écran Une résidence étudiante de l'Université Laval. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

Mme Stewart rappelle dans son courriel le projet de construction d’un bâtiment qui sera établi sur une partie d'un vaste stationnement situé entre les pavillons Paul-Comtois, Ferdinand-Vandry et Adrien-Pouliot, à l’angle de l’avenue de la Médecine et de la rue de l’Agriculture. Le bâtiment de six étages doit accueillir 180 logements.

Or, cette construction, qui devait voir le jour cette année, sera plutôt construite d’ici 2027. Le projet a été modifié, et les coûts d’abord estimés à 40 millions de dollars ont augmenté de 13,4 millions de dollars.

Au courant des 50 dernières années, la population étudiante a triplé, d’après Mme Stewart, mais pas il n'y a pas eu plus de construction.

Limiter les offres d’admission pour les étudiantes et étudiants de l’international ne fait pas partie des avenues envisagées par notre université , a-t-elle ajouté.

La Confédération des Associations d'étudiants et étudiantes de l'Université Laval (CADEUL) mentionne aussi de son côté que la difficulté de se loger pour les étudiants est semblable à l'année dernière et ce n’est pas une bonne chose , relève le président de la CADEUL, James Boudreau.

Ouvrir en mode plein écran James Boudreau, président de la CADEUL. Photo : Radio-Canada / Magalie Masson

La ville de Québec, c’est la ville où il y a la plus haute augmentation du coût du loyer parmi huit villes au Québec, c’est passé de 400 $ à 800 $ en quatre ans , déclare M. Boudreau en faisant référence à une enquête de l’UTILE, l'Unité de travail pour l'implantation de logement étudiant.

Un nouvel immeuble subventionné

Visiblement, le nouveau projet de l’Unité de travail pour l’implantation de logements étudiants (l’UTILE) est venu soulager le marché locatif. L'Ardoise, un bâtiment abritant environ 200 logements, réservés en priorité aux étudiants universitaires, a ouvert ses portes à Québec, pour la rentrée.

Ouvrir en mode plein écran La construction de l'UTILE comprend 171 studios, dont 104 pour les étudiants à faible revenu, 29 logements de 2 chambres à coucher, 2 logements de 3 chambres à coucher et 2 logements de 4 chambres à coucher. Photo : UTILE

Les projets de construction, comme l’Ardoise, sont une excellente chose pour l’Université Laval.

L’Université Laval accueille positivement tous les projets en lien avec la construction de nouveaux logements , écrit Mme Stewart dans un courriel.

Les logements ont trouvé preneurs en l’espace de quelques semaines. Assez rapidement, l’immeuble s'est retrouvé complet , souligne Élise Tanguay, directrice des affaires publiques chez l’UTILE.

Tous les locataires ont emménagé, c’est un projet de 205 logements dans lequel on peut loger jusqu’à 240 étudiants, en considérant les colocations.

Le projet mené en partenariat avec les associations étudiantes de l'Université Laval et divers partenaires, comme la Ville de Québec, a notamment l'appui financier du gouvernement provincial.

Élise Tanguay précise que les appartements sont majoritairement plus petits, mais beaucoup moins chers .

Ouvrir en mode plein écran Les étudiants ont le choix entre des studios ou des appartements ayant jusqu'à quatre chambres. Photo : Radio-Canada

Une aubaine pour plusieurs étudiants qui s'affairaient, vendredi, à déposer leurs cartons dans leur nouveau logement.

Philippe Giroux, de la Beauce, nouvellement installé dans un 4 et demi est plutôt satisfait d’avoir pu être sélectionné pour loger dans le nouvel immeuble. Cette trouvaille lui permettra de travailler moins et de plus se consacrer à ses études.

On avait de la misère à trouver de quoi qui avait de l’allure et qui n’était pas cher , reconnaît l’étudiant en administration.

Ouvrir en mode plein écran La rentrée des étudiants de l'Université Laval est le mardi 5 septembre. Photo : Radio-Canada / Hugo Pothier

Jeanne Bédard-Brosseau, fraîchement arrivée de Montréal, déposait ses affaires dans son appartement avec sa famille. Pour elle aussi, c’est une chance d’avoir été sélectionnée.

Je suis la dernière à avoir eu un appartement, mais oui, ça a été assez compliqué, je connais plein de monde qui n’ont toujours pas leur appart’ , fait savoir l’étudiante en médecine.

