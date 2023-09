Parfois surmenés, souvent soumis à un stress intense et aux demandes pressantes de leurs clients, les vétérinaires prennent des mesures pour soigner leur santé mentale. La détresse psychologique est grande et les suicides trop nombreux, ont-ils été forcés de constater.

En 33 ans de carrière, le vétérinaire Doug McGrath ne compte plus les heures passées à s'occuper d'animaux dans son cabinet. À tel point qu'il a mis sa santé en danger.

Tu fais un burnout, tu fais de l'anxiété , nous confie-t-il. Tu viens à avoir des idées suicidaires .

Ouvrir en mode plein écran Les journées peuvent être longues et la pression insoutenable si l'on ne fait pas attention, témoigne le Dr Doug McGrath, vétérinaire. Photo : Radio-Canada

Il a su s'arrêter à temps, dit-il.

Au Québec, 15 vétérinaires se sont suicidés en 15 ans. Selon une étude en Ontario, 26 % des vétérinaires canadiens auraient songé au suicide en 2020. Les raisons invoquées sont le stress, l'anxiété mais aussi la pression imposée par les propriétaires d'animaux.

Ouvrir en mode plein écran Selon Statistique Canada, il y a près de 28 millions d'animaux de compagnie au pays, dont plus de 7000 chiens. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Nacho Doce

Quand on est préparé et qu’on est formé pour devenir vétérinaire, on est formé pour traiter des animaux , dit assure Doug McGrath. On n'est pas nécessairement formés pour voir comment on interagit avec les clients .

Ça arrive souvent que le client te dise : tu n'as pas de cœur, tu ne devrais même pas être un vétérinaire.

Des clients plus nombreux, plus exigeants

Le nombre d’animaux de compagnie a augmenté ses dernières années, les demandes de leurs propriétaires aussi.

Les attentes des clients envers leurs animaux ont grandi de façon exponentielle. Parfois, ils comparent avec la médecine humaine. Ils exigent une IRM et ils la veulent tout de suite , explique la Dre Heather Gunn-McQuillan, doyenne adjointe des programmes cliniques et professionnels du Collège vétérinaire de l’Atlantique.

Ouvrir en mode plein écran Les professionnels des soins pour animaux essaient de combattre les tabous associés à la santé mentale des vétérinaires. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Dar Yasin

La surcharge de travail vient s'ajouter à tout cela.

Publicité

Tu es double booké, tu es triple booké, les urgences rentrent. Tu n'as pas fini avec l'un de tes clients et tu vois les clients qui t'attendent [...] puis là, la personne qui t'attend, que tu es supposé de voir à 8 heures, tu t'aperçois qu'il est 8 h 30 et elle est fâchée après toi , raconte le Dr McGrath. Ça fait boule de neige.

La santé mentale prise en compte dans le curriculum

Un triste constat qui a mené à une prise de conscience. Cela se répercute maintenant dans la formation des vétérinaires.

Ouvrir en mode plein écran Les questions de santé mentale et de détresse professionnelle sont maintenant abordées dans la formation des vétérinaires, dit la Dre Heather Gunn-McQuillan. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Quand j’étais au collège vétérinaire, on ne parlait pas de santé mentale , se souvient la Dre Heather Gunn-McQuillan. Il y a de l’espoir, parce qu’on parle maintenant du problème et qu’on attire les projecteurs sur la question.

La santé mentale, dit-elle, est maintenant intégrée au cœur de notre curriculum. C’est obligatoire d’apprendre à ce sujet. On discute beaucoup des stratégies pour la gérer.

En attendant que le tabou sur la santé mentale tombe complètement, la Dre Gunn-McQuillan implore les vétérinaires de parler de ce qu’ils vivent, et d’utiliser les ressources disponibles pour les aider.

Publicité

Le Dr McGrath a lui-même décidé d’appliquer des règles dans sa clinique pour que son personnel demeure en bonne santé mentale.

J'ai pris des mesures protectrices envers mes employés , dit-il. [Pour] mes employés, c’est la famille en premier. Deuxièmement, on ne court pas après l’argent. Il y a une limite et il faut que tu apprennes à dire non.

D’après le reportage de Julien Lecacheur et avec des renseignements de Janic Godin