Le Défi Everest-Orford se poursuit. Depuis samedi, des équipes de randonneurs se relaient pour permettre à des personnes ayant une limitation fonctionnelle de vivre l’ascension du Mont-Orford.

Ce sont au total, 19 ascensions qui sont prévues pour l’événement, soit l'équivalent du dénivelé du mont Everest. Cette année, l'événement rassemble 25 participants et plus de 70 randonneurs bénévoles.

Étant une personne à mobilité réduite, les hauts des montagnes, ce ne sont pas les endroits où je me tiens le plus. C’était vraiment émouvant de voir le haut de la montagne, puis c’était un beau moment avec l’équipe , témoigne Léo Gauthier qui participe au défi pour la deuxième fois. On a eu beaucoup de plaisir dans la descente, car on a essayé de la descendre en courant. Donc je me sentais dans un manège, c'était vraiment agréable.

L’orientation du Défi Everest-Orford, c’est aussi maintenant de faire participer davantage les personnes avec une limitation fonctionnelle, donc on a ajouté de l’équipement.

L'objectif de cette année est d'amasser 15 000 $ au profit du Défi sportif AlterGo. Il s'agit d'un programme qui permet notamment de faire bouger des athlètes ayant une limitation fonctionnelle partout dans la province.

Le Défi Everest-Orford se terminera lundi.