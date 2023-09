Feux : une journée de samedi difficile, mais Hay River et Fort Smith sont intactes

Le feu de forêt non maîtrisé menaçant Hay River, aux Territoires du Nord-Ouest, empiète encore plus sur la communauté après une journée « extrêmement difficile », samedi, selon les autorités.

Les équipes ont néanmoins réussi à contenir le feu loin des structures pendant une deuxième journée alors que des vents violents persistaient. Le feu est désormais à 0,5 km à l’ouest de la zone industrielle de Hay River, à 0,5 km de la Première Nation de West Point, et à 1 km de l’aéroport.

Le feu a également brûlé à 100 mètres de l'autoroute 2, mais des avions-citernes ont réussi à l'empêcher de l’atteindre.

Dans une mise à jour samedi soir, NWT Fire a expliqué que le feu a grossi vers l’est, dépassant le ruisseau Birch Birch et entrant dans le parc national Wood Buffalo. NWT Fire explique qu’il pourrait pleuvoir entre 4 et 8 mm dimanche, avec des vents favorables du nord, ce qui repousserait le feu sur lui-même.

Ce feu a pour l'instant brûlé un peu plus de 4627 kilomètres carrés. Plus de 220 personnes, 12 hélicoptères, 23 pièces d'équipement lourd et au moins 10 avions-citernes sont sur place.

Mike Westwick, agent d’information sur les feux pour NWT Fire, a expliqué dimanche matin que le feu s’est approché samedi à 0,5 km de l'hôpital de Hay River et que des hélicoptères ont contribué à combattre de grandes colonnes de feu qui ont presque atteint l'autoroute. Le feu brûle en profondeur et il va revenir. [...] Je veux être clair, il y a encore beaucoup de travail à faire.

Du côté de Fort Smith, les équipes combattant le feu au sud de la communauté ont rencontré un comportement extrême du feu dans certaines zones samedi, avec des vents violents et un ciel clair.

Samedi soir, Parcs Canada a déclaré que le feu est à environ 0,5 km de Thebacha, au nord-ouest de Fort Smith et qu’il a atteint Salt River à certains endroits. Les équipes ont dû se replier dans des zones sécuritaires après avoir utilisé des arroseurs dans la zone.

Des équipes ont également dû reculer le long de la route Hay Camp, au sud de Fort Fitzgerald, car les incendies ont rendu la zone dangereuse dans l'après-midi et ont détruit de nombreux arbres. Dans cette zone, le feu se dirigeait principalement vers l'est, en direction de la rivière des Esclaves, selon Parcs Canada.

La mise à jour a indiqué qu'aucune brèche du feu dans les lignes de confinement au sud de Fort Fitzgerald n'a été signalée.

Avec les informations d’April Hudson