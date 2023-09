C’est le jour J pour la plongeuse Lysanne Richard

Dimanche, la plongeuse, Lysanne Richard, tentera à nouveau de battre le record féminin de saut de hauteur à partir d'un hélicoptère.

L'athlète de plongeon extrême le fera à Magog, à l'occasion de la Fête des Vendanges. Ce grand plongeon dans le lac Memphrémagog, d'une hauteur d'environ 24 mètres, aura lieu à 14 h.

Si les conditions météorologiques ne le permettent pas, ce sera remis à lundi, à la même heure.

Le soleil n'est pas là, c'est un peu couvert, mais ils disent que ça va être ensoleillé. On ne voit pas d'enjeux, les vents sont de notre côté également, raconte Manoushka Ross, qui fait partie de l'organisation du saut. D'après nous, c'est sûr qu'elle va sauter aujourd'hui. Elle est prête, elle est en forme, elle est de bonne humeur et elle a bien dormi.

Lysanne Richard devait effectuer ce plongeon dans le lac Memphrémagog à la fin juillet. Elle avait dû renoncer à plonger en raison d'une cellule orageuse.

Je la sens encore plus calme que nous autour d'elle. On est un peu nerveux, mais elle non. Je pense que c'est sa journée, aujourd'hui.

Les parents de la plongeuse sont venus l'encourager. On est confiants, mais toujours un peu inquiets , a mentionné sa mère, Marcia Léger.

On est confiant en ses capacités, ça fait qu'on est là pour l'accompagner et on a vu sa capacité de concentration par le passé, donc on ne veut pas déranger sa bulle avant.