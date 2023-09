Maternité et inflation : lorsque la santé coûte cher

L’inflation n’épargne personne, mais elle affecte de manière disproportionnée certains groupes de la population. C’est le cas de certaines femmes enceintes de la région qui se retrouvent en situation de précarité économique et donc alimentaire, face à l’augmentation du prix de la nourriture et surtout du prix des aliments sains.

C’est une réalité qui a été observée à l'organisme communautaire les Artisans de la paix, situé au centre-ville de Trois-Rivières. Cet organisme offre une vaste gamme de services dont de l’aide alimentaire. Charline Vaugeois, intervenante aux Artisans de la paix, s’inquiète que de plus en plus de femmes enceintes peinent à se nourrir de manière saine, ce qui entraîne des conséquences directes sur la santé de la mère, mais aussi sur celle du bébé à naître.

Quand tu es en situation de pauvreté, tu y vas avec le strict nécessaire , affirme Charline Vaugeois. Le strict nécessaire, mais aussi ce qui est le moins dispendieux, explique-t-elle. Et peu dispendieux, ne rime pas toujours avec nutritif et santé.

Le 2 litres de lait coûte plus cher qu’un 2 litres de liqueur, ce qui fait en sorte que les familles vont se retrouver avec un 2 litres de liqueur à la maison plutôt que du lait.

Selon le Rapport sur les prix des aliments au Canada 2023, ce sont les légumes qui ont subi la plus forte hausse de prix, soit 8 %, tandis que l’inflation a augmenté jusqu’à 5 % pour les fruits. Les aliments sains deviennent de moins en moins accessibles.

Mme Vaugeois a aussi observé qu’il y a parfois des tensions entre les besoins de la mère enceinte et ceux de la famille, lorsqu’il y a plusieurs enfants. Elles auraient tendance à prioriser les besoins des autres membres de la famille. Mme Vaugeois affirme que des parents lui ont avoué se priver de repas pour permettre aux enfants de manger.

C'est plus concret aussi de voir l'enfant qui joue à la maison plutôt que l'enfant qui est dans le ventre.

L’intervenante constate aussi qu’il y a une méconnaissance des services disponibles autour des mères et des familles qui pourraient justement alléger le fardeau alimentaire lorsqu’il y a plusieurs enfants. De ces services, celle-ci mentionne le Club des petits déjeuners, ou encore la Fondation Olo, présente dans les Centres intégrés de santé et de services sociaux du Québec (CIUSSS).

Il y aurait aussi parfois une certaine méfiance du milieu communautaire, observe Mme Vaugeois. Il peut être difficile pour une mère enceinte de demander de l’aide alimentaire pour elle et ses enfants, par peur de signalement, entre autres. Elle observe que cette méfiance est aussi présente parmi la communauté immigrante. Mais l’intervenante se veut rassurante, les organismes sont là pour aider, non pas pour dénoncer.

Un corps, deux santés

En plus de la difficulté à bien s’alimenter, ce qui inquiète le milieu communautaire, c’est qu’une telle situation précaire cause beaucoup de stress pour la mère, ce qui évidemment n’est pas bon lors d’une grossesse.

Aux Artisans de la paix, certaines mères ont des besoins particuliers auxquels l’organisme peine parfois à répondre. C’est le cas lorsqu'une mère fait du diabète de grossesse, par exemple. Il devient donc encore plus difficile pour ces femmes de bien s’alimenter et de combler leurs besoins nutritionnels.

La Fondation Olo, présente dans les CIUSSS du Québec, tente justement de combler les besoins alimentaires des femmes en situation de précarité depuis une trentaine d'années déjà.

La Fondation offre des portions quotidiennes d'œufs, de lait ainsi que de légumes surgelés aux femmes enceintes.

Selon la cheffe de service en périnatalité et petite enfance au CIUSSS MCQ , Marie-Claude Rousseau, une femme enceinte qui a des carences alimentaires donnera plus souvent naissance à des bébés de petits poids et aussi avec des carences alimentaires.

Il est donc important, dit-elle, d’intervenir le plus tôt possible dans la grossesse pour que les femmes aient rapidement accès à de bons aliments.

Elle incite d’ailleurs les femmes enceintes à s’inscrire rapidement sur la plateforme de la Fondation.