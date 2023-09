Des cérémonies de levée de drapeau pour célébrer la diversité à Brandon

Tout au long de l'été 2023, la ville de Brandon, dans le sud du Manitoba, a vu les drapeaux de plusieurs pays différents flotter devant son hôtel de ville. Avec ces levées de drapeaux, l'administration municipale veut souligner la diversité qui prend de plus en plus de place depuis quelques années.

Ces cérémonies sont à la fois une occasion pour les nouveaux arrivants de célébrer leur pays d'origine et de partager leur culture avec leurs voisins, selon le maire de Brandon, Jeff Fawcett.

De voir les gens qui ont une histoire et des racines communes, ça permet de se sentir plus à l'aise dans la ville où on vit.

Rushana Newman, une résidente de Brandon originaire de la Jamaïque, se souvient que lorsqu'elle a vu les couleurs du drapeau jaune, vert et noir dans le ciel de la ville, elle s'est sentie fière. De voir son drapeau levé comme ça, c'est une forme de prestige , dit-elle.

On sent un sentiment d'appartenance. On se sent accueilli.

L'adjointe exécutive du maire, Cathy Rauch, est responsable de ces cérémonies et estime que la Ville a levé plus de nouveaux drapeaux que jamais auparavant. Ils sont fiers de leur pays et du fait qu'ils sont maintenant au Canada , note-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran De gauche à droite : le maire Jeff Fawcett, Rushana Newman et le député de Brandon Est, Len Isleifson, lors de la cérémonie de levée du drapeau jamaïcain, le 6 août 2023. Photo : Gracieuseté : Rushana Newman

Selon Statistiques Canada, 9180 personnes se sont identifiées comme immigrantes à Brandon en 2021, (Nouvelle fenêtre) comparativement à 7480 personnes en 2016. (Nouvelle fenêtre)

L'entreprise Westman Immigrant Services, qui aide les nouveaux arrivants à s'installer dans la ville, rapporte avoir offert ses services à 2050 personnes en 2022 ainsi qu'à 1300 personnes entre janvier et août 2023.

Evelina Gasuliak est arrivée d'Ukraine en 2014 et s'implique désormais auprès des nouveaux arrivants en provenance de son pays d'origine à travers l'association Tryzub.

Elle estime que ce soutien est important , considérant la guerre qui touche son pays. Ça me réchauffe le cœur de voir mon drapeau, mais à cause des circonstances, ça m'attriste aussi.

Ouvrir en mode plein écran Une foule lors de la levée du drapeau ukrainien, le 24 août 2023. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Le jour de l'indépendance de l'Inde a aussi été marqué pour la première fois cette année à Brandon avec une levée de drapeau et plus de 100 personnes ont participé à l'événement, selon Keval Patel, membre de Sardar Patel, une organisation culturelle indienne.

Quelque part dans nos cœurs, nous avons encore de l'amour pour notre pays d'origine , souligne-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Des personnes assistent à la levée du drapeau indien à Brandon, le 15 août 2023. Photo : Facebook : Sardar Patel Cultural Group Brandon

Keval Patel croit aussi qu'il est important pour la communauté indienne de célébrer avec ses voisins à Brandon.

Nous sommes connectés à toutes les communautés, tous les pays. Tout le monde a sa chance et les gens sont très unis et accueillants.

Avec les informations de Chelsea Kemp