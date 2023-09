La SQ rappelle les règles pour circuler en véhicule hors route

La Sûreté du Québec rappelle que les utilisateurs de véhicules hors route doivent aussi respecter les règlements en vigueur pour éviter les accidents, au risque de s'exposer à des amendes pouvant atteindre 450 $.

Des lois qui s'appliquent aux conducteurs adultes, notamment l'interdiction de circuler sur les chemins publics ou une propriété privée sans permis ou autorisation.

L'usager de moins de 16 ans a le droit de circuler sans surveillance sur un terrain familial, mais doit être accompagné d'un adulte lorsqu'il circule ailleurs, comme une terre agricole, indique la SQ.

En plus d’obtenir un certificat d’aptitude délivré par la Fédération québécoise des clubs quads, les personnes âgées de 16 et 17 ans devront détenir leur permis de conduire en règle , fait savoir la SQ.

Publicité

Selon la sergente Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ, les infractions les plus fréquentes pour les véhicules hors route sont la capacité de conduite affaiblie et la vitesse, qui sont les principales causes de collisions mortelles en quad.

Elle ajoute qu'en 2022, 16 quadistes sont décédés sur le territoire de la Sûreté du Québec. 7 des 16 décès impliquent des personnes qui ne portaient pas de casque. Cet équipement de sécurité peut réellement contribuer à sauver des vies.

Les policiers de la SQ qui restent d'ailleurs aux aguets aux endroits fréquentés par les véhicules hors route.