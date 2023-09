Parmi les nombreux défis que les nouveaux arrivants peuvent rencontrer, on pense très peu à l'impact que leur intégration peut avoir sur leur santé mentale. Omar Morad, un jeune palestinien installé au Nouveau-Brunswick, en sait toutefois quelque chose.

Maintenant citoyen canadien, Omar Morad n’avait que 20 ans lorsqu’il est arrivé, seul, au pays, il y a cinq ans.

Recommencer sa vie, se trouver un emploi, apprendre une langue et s’intégrer à la société, ce sont quelques-uns des défis qu’il a vécus. Avec le recul, il reconnaît que ces difficultés ont eu un impact sur sa santé mentale.

Quand quelqu’un me disait que j’avais des problèmes de santé mentale, je répliquais avec des plaisanteries, tellement je n’étais pas habitué à en parler , partage Omar Morad. Depuis, je me suis informée. J’ai beaucoup lu sur la santé mentale et je comprends l’importance de s’en occuper.

Avant d'arriver au Nouveau-Brunswick, il a vécu en Palestine, en Syrie et au Liban où il a échappé à la guerre. Au Canada, c'est le choc culturel qui l'attendait.

Mon premier défi était la langue , se rappelle-t-il. Avoir à se lier d’amitié avec des gens qui sont différents de toi, dans leurs habitudes de vie et leur culture, c’est très difficile.

Omar Morad

Puisqu’il était déjà un jeune adulte à son arrivée, le système scolaire néo-brunswickois n’a pas pu l’accueillir. Ni l’éducation postsecondaire, faute de pouvoir parler une des deux langues officielles.

C'est avec la Ville de Saint-Jean qu’il a eu une première occasion d’emploi.

Il a appris l’anglais en moins d’un an et se débrouille très bien aujourd’hui.

Maintenant, je peux parler anglais et je peux me faire des amis , dit-il.

Redonner au suivant

Son expérience du choc culturel du nouvel arrivant a incité Omar Morad à vouloir redonner au suivant.

À Saint-Jean, il a fondé l'organisme Union of Youth Newcomers en 2019, un projet qui rassemble des jeunes âgés de 16 à 30 ans qui cherchent à créer une communauté inclusive en faisant le pont entre les nouveaux arrivants et les Canadiens.

Omar Morad était panéliste au Forum sur la santé mentale organisé par l'Institut d'été sur les collectivités sûres et en santé au Canada atlantique, du 21 au 23 août 2023, à Charlottetown.

Omar Morad est particulièrement intéressé par les questions de santé mentale. Il cherche des solutions aux problèmes que peuvent vivre les jeunes.

C’est particulièrement important pour nos jeunes, qui viennent s’établir ici , avance-t-il. Le choc culturel est bien réel lorsque l’on se sent divisé entre son pays d’origine et son pays d’accueil. Le choc vient de ne pas savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire.

Une façon qui lui permet d’ouvrir la discussion sur la santé mentale avec les jeunes c'est de leur partager son expérience de vie et de leur dire qu’avec le temps, tout s’arrange.

Ne pas inquiéter ses proches

Bien que tout s’arrange, Omar Morad continu à ressentir les difficultés liées aux différences culturelles entre son pays d’origine et son pays d’accueil.

Il n’ose pas, par exemple, partager son expérience de déracinement avec ses parents, restés en Palestine.

C’est difficile de montrer qu’on est vulnérable parfois, en particulier parce que la vie qu’ils ont là-bas est très dure : pas d’eau chaude, de l'électricité que 4 heures par jour. Alors, comment me plaindre de ma vie ici? Même si j’avoue que, parfois, j’aurais envie d’en parler parce que ça affecte ma santé mentale , se confie-t-il.

Je suis venue seule ici. Si je rencontre des difficultés, je ne veux pas en parler avec mes parents. Premièrement parce qu’ils ne comprennent pas la culture et deuxièmement parce que je ne veux pas les préoccuper.

Lorsqu’Omar Morad envisage l’avenir, c’est dans la résilience et la conciliation de ses deux cultures qu’il trouve de l’espoir.

Ces gens-là sont résilients

Au Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants (CAFI), on reconnaît que l'adaptation culturelle et sociale peut être difficile pour les nouveaux arrivants.

Le CAFI dessert plus de 1100 immigrants installés dans la région du Grand Moncton, une région où la population immigrante ne cesse d'augmenter.

Ils vivent différentes phases et un moment donné, ils vont potentiellement, dans certains cas, vivre le choc culturel , dit la directrice générale du CAFI , Angèle Losier.

Le CAFI offre aux familles plus vulnérables des ateliers d’information, des formations ou encore de services plus thérapeutiques individualisés ou en groupe. La demande pour ces services a d’ailleurs augmenté, cette année, explique Angèle Losier.

C’est quand on baigne dans le secteur qu’on réalise à quel point ces gens-là sont résilients , affirme Angèle Losier.

Angèle Losier est au CAFI depuis deux ans. L'organisme envisage d'embaucher plus de personnel en raison de la forte demande pour ses services.

Le souhait d’Angèle Losier, c’est qu’avec le temps, les communautés deviennent de plus en plus accueillantes face aux nouveaux arrivants.

Pas qu’on ne l’est pas , précise-t-elle. [Mais] je pense qu’à l’heure actuelle, on a encore beaucoup de travail à faire pour qu'on puisse plus à l'écoute des besoins des nouveaux arrivants quand ils s’installent dans nos communautés.

Avec les informations de Jimena Vergara et l'émission Michel le samedi