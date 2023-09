Sault-Sainte-Marie modifie ses règlements concernant les campements de sans-abri

Lors d’une réunion la semaine dernière, le conseil municipal de Sault-Sainte-Marie a approuvé la modification d’un règlement municipal concernant les parcs qui empêcherait maintenant quiconque d’y habiter.

Auparavant, ce règlement interdisait seulement le camping récréatif.

Le solliciteur général de la Ville, Jeffrey King, avait écrit dans un rapport que les modifications sont nécessaires afin d’assurer que les parcs soient protégés contre toute utilisation comme campement .

On n’a pas un grand problème avec les personnes dans les parcs , affirme le maire, Matthew Shoemaker. C’était pour s’assurer que si un problème se produit, que notre administration ait les outils nécessaires pour nous aider à le résoudre.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Sault-Sainte-Marie Matthew Shoemaker souhaite éviter toute situation où un recours au règlement serait nécessaire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ces modifications ont été qualifiées de mesures préventives visant à mieux protéger Sault-Sainte-Marie d’une éventuelle poursuite judiciaire, mais plusieurs intervenants craignent pour le bien-être des sans-abri alors que la ville manque de logements abordables.

Pourtant, les avocats de la Ville ont examiné les récents cas de Waterloo et Hamilton, qui, dans la dernière année, ont également rencontré des obstacles lors du démantèlement de campements.

Ce n’est pas la première réponse

La conseillère municipale du quartier 3, Angela Caputo, est l’unique élue à s’être opposée aux modifications du règlement.

Dès qu’un juge a tranché dans une cause visant la Municipalité régionale de Waterloo en janvier, elle savait que cela allait changer la discussion au sujet des campements dans les villes du Nord de l’Ontario.

Dans cette affaire, le juge Michael Valente avait conclu qu’il n’est pas permis d’expulser des gens d’un campement si le système de refuge local n’est pas adéquat et ne répond pas aux besoins de ces personnes.

Ouvrir en mode plein écran Angela Caputo a été élue pour la première fois au conseil municipal à l'automne 2022. Photo : Avec l'autorisation de la Ville de Sault-Sainte-Marie

Selon moi, il n’est pas clair pourquoi nous ne voudrions pas faire avancer ce dossier maintenant , dit-elle, qui a partagé plusieurs craintes, notamment au sujet de la sécurité des sans-abri.

Plus nous poussons les sans-abri vers les bois et les propriétés privées, plus nous nous attirerons des ennuis.

L’élue rappelle que la Ville a une quantité insuffisante de lits dans ses refuges pour subvenir à la demande. Dans un rapport publié en 2021, le Conseil d’administration des services sociaux du district de Sault-Sainte-Marie (CASSDSSM) indique que la Ville finance 42 lits dans des refuges et huit lits de transition.

Il est impératif que nous nous concentrions sur la promotion et la création d’un système pour mettre fin à l’itinérance, plutôt que d’adopter des règlements afin de s’en sortir avec un appui policier , croit Mme Caputo.

Nuala Kenny, directrice générale de la Clinique juridique communautaire d’Algoma, critique également les méthodes de la Ville.

Sault-Sainte-Marie est équipé d’un plan de démantèlement de campement qui fait appel à une présence policière en cas de dernier recours, une fois que les services sociaux ont rencontré les résidents.

S’ils refusent les services et veulent rester en place, là on va changer et se servir du nouveau règlement pour protéger la propriété municipale. Mais ce n’est pas la première réponse , assure M. Shoemaker, qui veut éviter le point où une intervention policière sera requise.

Même si la Municipalité et le maire se montrent patients à l’endroit des campements, Mme Kenny craint qu’il y ait des problèmes éthiques à considérer.

Je peux dire avec certitude que ces mesures - bien qu’elles soient qualifiées de préventives - auront un impact important, surtout sur les membres vulnérables de notre communauté , estime-t-elle.

Même si la mèche est plus longue, un bâton de dynamite est tout aussi explosif.

Selon son dernier recensement de la population itinérante en 2021, le CASSDSSM comptait 244 sans-abri. C’est plus de deux fois le nombre rapporté en 2018.

La Ville de Sault-Sainte-Marie compte pour sa part plus de 200 individus dans la rue.

Avec les informations de Jean-Loup Doudard et d'Aya Dufour de CBC.