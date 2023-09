Championnats panaméricains de judo à Calgary : une jeune manitobaine vise l’or

La judokate manitobaine, Sarah Ekosky, a été sélectionnée pour participer aux Championnats panaméricains et de l’Océanie 2023 à Calgary. Du 8 au 10 septembre, cet événement qualificatif olympique pour les Jeux de Paris 2024 réunira plus de 500 athlètes du monde d'une trentaine de pays.

Les meilleurs judokas provenant des Amériques et aussi de l’Océanie s’affronteront chez les séniors, mais également dans les divisions cadet et junior, une première en sol canadien. , indique le site de Judo Canada.

La jeune femme de 19 ans participera aux jeux panaméricains U21 dans la catégorie de moins de 63 kg. Détentrice d'une ceinture noire, elle a été choisie en raison du succès de sa dernière saison où elle a remporté deux médailles d’argent dans des compétitions nationales.

La Franco-Manitobaine, Sarah Ekosky, a remporté une médaille d'argent aux Championnats canadiens ouverts 2022 à Montréal. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

Moi j'aime beaucoup faire du judo , exprime-t-elle. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Alors moi j'espère continuer à le faire à un niveau très haut [et] en même temps, faire l'école.

L’athlète du Selkirk Judo Club pratique le sport depuis qu’elle a 5 ans. Pendant les quatre dernières années, elle entraîne sa musculation, sa technique du judo et ses capacités cardiovasculaires quotidiennement.

Son entraîneur provincial, Airton Nakamura, est témoin du temps et du dévouement qu’elle a investis pour atteindre ce moment marquant.

Ce qui rend les gens différents comme elle, c'est que même les jours où ils ne se sentent pas bien, ils viennent quand même et s'entraînent. C'est ce qui la distingue des autres , explique l'entraîneur de judo.

Une équipe de soutien

Le judo est une passion partagée par la famille Ekosky depuis plusieurs années. Le succès de la judokate est une source d’inspiration pour son petit frère, Daniel Ekosky.

Sarah Ekosky s'entraîne régulièrement au judo avec ses deux grands frères et son petit frère Daniel Ekosky. Photo : Radio-Canada / Victor Lhoest

[J’ai] beaucoup de fierté. Je peux dire à des personnes que ma sœur va combattre contre des personnes de partout à travers le monde , ajoute-t-il. Ça me motive à m'entraîner plus fort et à essayer d'être plus comme elle.

Une chose est certaine, Sarah Ekosky pourra compter sur les encouragements de ses entraîneurs et de sa famille tout au long de ses matchs.

J'ai beaucoup de soutien dans ma famille et mes frères. Je m'entraîne beaucoup avec mes frères chaque jour , dit-elle. Ils me supportent pendant tout ce que je fais, pour mes études, ainsi que mes pratiques.

Grâce à ses nombreuses heures d’entraînement, l'athlète de 19 ans vise la première place sur le podium à Calgary. À long terme, son objectif est de compétitionner et réussir au niveau international tout en poursuivant ses études.

Avec les informations de Victor Lhoest.