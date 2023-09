De plus en plus d’Américains transitent par l’aéroport de Calgary avec WestJet

Cet été, 86 000 voyageurs sur des vols internationaux avec WestJet ont commencé ou terminé leur voyage aux États-Unis, un record pour la compagnie aérienne. De plus en plus de voyageurs américains, principalement de la côte ouest, voyagent avec WestJet à l’étranger.

Le nombre d'Américains sur les vols transatlantiques de WestJet a augmenté d'environ 70 % par rapport à l'été dernier, a indiqué la compagnie aérienne. Tous les vols de WestJet vers l’Asie et l’Europe sont basés à Calgary.

Plusieurs raisons expliquent l'augmentation du nombre de passagers américains qui passent par Calgary, notamment l'augmentation, cette année, du nombre de vols internationaux effectués par WestJet.

Selon John Grant, analyste de données en chef chez OAG, une société d'analyse aéronautique, ces sièges supplémentaires sont proposés dans une période de forte demande, de prix élevés et de peu de sièges disponibles sur de nombreuses compagnies aériennes américaines et européennes pour les vols traversant l'océan Atlantique. Cela a créé, dit-il, un marché du transport aérien extrêmement fort .

Le phénomène post-pandémique continu de "dépenses de vengeance" existe , a-t-il ajouté, alors que le dollar américain est fort et que cela encourage les visiteurs des États-Unis à se rendre en Europe.

Le nombre de sièges sur les vols entre les États-Unis et l'Europe n'est que de 3 % inférieur, cet été, par rapport à celui de 2019, explique Hayley Berg, économiste principale basée pour Hopper, une application de recherche de tarifs aériens.

Cependant, les tarifs de ces vols ont augmenté fortement, le prix moyen d'un aller-retour transatlantique en juin était de 1054 $US, soit une augmentation de près de 17 % par rapport à 2019, selon Hayley Berg. Je dirais que du point de vue de juin et juillet, c'était le tarif aérien le plus élevé que nous ayons vu des États-Unis vers l'Europe au moins au cours des 5 ou 6 dernières années.

C'est aussi une question de prix

À la suite des perturbations de l’industrie à cause des restrictions liées à la COVID-9, certaines compagnies américaines et européennes n’assurent plus de vols transatlantiques ou moins qu’avant. L’industrie est également confrontée à des problèmes de main-d’œuvre, à des prix relativement élevés du carburéacteur et à des limitations dans certains aéroports.

WestJet a supprimé plusieurs liaisons au Canada, mais a ajouté davantage de sièges vers l’étranger à partir de Calgary. [La compagnie] a constaté une augmentation de la demande pour des voyages transatlantiques depuis les États-Unis qui dépasse toutes les années d’avant 2023 , a déclaré dans un courriel une porte-parole de WestJet, Julia Kaiser.

Cette augmentation a notamment conduit WestJet à ajouter des vols et des destinations transatlantiques en ajoutant Tokyo-Narita et en desservant Paris toute l'année, précise Julia Kaiser.

L’analyste de données en chef chez OAG, John Grant, assure que le nombre de voyageurs américains est très important pour WestJet, notamment car il est une bonne connexion vers San Francisco, Los Angeles et Portland.

C'est aussi une question de prix et vous avez des [consommateurs qui prennent des décisions] au moment le plus sensible aux prix courants. Ils ne sont pas fidèles à la marque WestJet, mais à leurs revenus et dépenses personnels.

Perte de bagage

Kelly Gillease, une habitante de San Francisco, explique avoir choisi WestJet pour un séjour de 5 semaines avec un vol vers Paris, notamment pour pouvoir voyager en classe affaires pour seulement 500 $US de plus que la moyenne des billets qu’elle voyait sur le marché.

La différence n'était pas très importante pour obtenir une expérience beaucoup plus agréable [...] Nous avons pensé que cela valait la peine [...] d’avoir des sièges allongés et de ne pas payer beaucoup plus d'argent que ce que nous aurions payé pour voyager directement en classe économique de San Francisco.

Elle assure que le vol avec WestJet a été une belle expérience, mais son mari a néanmoins perdu son bagage qui contenait des articles pour un safari. À un moment donné, le bagage a été marqué comme étant perdu définitivement et la famille ne pensait pas pouvoir le récupérer, mais au bout de trois semaines, il est arrivé juste à temps pour leur vol vers l'Afrique le lendemain.

La famille est en attente de remboursement des dépenses liées au bagage perdu. Pourtant, Kelly Gillease assure qu’elle volerait à nouveau avec WestJet depuis les États-Unis, même si elle hésiterait quand même à enregistrer des bagages en soute.

Avec les informations de Kyle Bakx