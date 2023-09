Un pas de plus vers le projet de logement Demeure toi à Gaspé

Un pas de plus vient d’être franchi dans la création du projet de logement Demeure toi à Gaspé, un milieu de vie destiné aux adultes vivant avec un trouble du spectre de l’autisme.

Les travaux de démolition de l’ancien bâtiment des Chevaliers de Colomb de Gaspé ont débuté lundi dernier, ce qui permettra à l’organisme de lancer la construction d’un bâtiment neuf au printemps prochain.

On est encore en attente de certains travaux de professionnels, mais on a bon espoir que ce sera le printemps prochain pour une ouverture aux alentours de décembre 2024 , précise la présidente de l’organisme Demeure toi, Claudine Dupuis.

Je suis fébrile et stressée, mais tellement contente que ça devienne plus concret.

Il s’agit du premier projet d’hébergement du genre dans l’Est-du-Québec.

On constate que les services offerts sont insuffisants et la création de ce milieu, qui sera totalement dédié aux besoins des personnes autistes, est essentielle pour pouvoir les accompagner et leur permettre d’intégrer la communauté , explique Mme Dupuis, qui est elle-même parente d’une jeune femme autiste.

Création d'un logement pour adultes autistes à Gaspé : les travaux ont débuté.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bon pied, bonne heure!. Création d'un logement pour adultes autistes à Gaspé : les travaux ont débuté ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bon pied, bonne heure! Écouter l’audio (Création d'un logement pour adultes autistes à Gaspé : les travaux ont débuté. 21 minutes) Durée de 21 minutes 21:00

Le milieu de vie prévoit 10 logements de type 3 et demi pour les futurs résidents et un logement réservé pour un intervenant.

Publicité

Ce qu’on veut c’est avoir une constance, avec un accompagnement intensif pour leur donner un encadrement. Et pour ça, il va y avoir du personnel sur place , indique la présidente.

Cependant, un défi financier quant à l’embauche et à la rémunération des intervenants demeure, selon Claudine Dupuis.

Il existe des subventions pour la construction du bâtiment, mais pour pouvoir embaucher, pour l’instant, il n’existe aucune subvention. Alors, il faut que l’organisme se débrouille pour trouver des sous , avoue-t-elle.

Les inscriptions pour une place dans le milieu de vie Demeure toi seront quant à elles ouvertes dès cet automne.

D’après l’entrevue de Barbara Secours