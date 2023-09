Les touristes au rendez-vous en N.-É., malgré les catastrophes naturelles

Malgré les catastrophes naturelles qui ont frappé la Nouvelle-Écosse cet été, les touristes ayant visité Halifax devraient être aussi nombreux cette année qu'en 2022.

La Nouvelle-Écosse n’a pas été épargnée par les catastrophes naturelles cette année.

Des feux de forêt ont ravagé la province et des inondations à la suite de pluies diluviennes ont causé d’importants dégâts.

Malgré les catastrophes, l’industrie touristique d’Halifax se dit satisfaite de sa saison.

Gordon Stevens, chef des opérations de Build Nova Scotia, constate que le nombre de touristes à Halifax cette année a été comparable à celui de 2022.

La météo n'a pas été notre amie cette année.

Qu'il s'agisse des incendies de forêt, des tempêtes ou de la pluie, nous n'avons pas été épargnés. Les choses ont été difficiles, pourtant à la fin du mois d'août, nos chiffres sont très comparables à ceux de l'année dernière , relate Gordon Stevens.

Ouvrir en mode plein écran Le Festival international des amuseurs de rue d'Halifax attire chaque année de nombreux touristes. (Photo d'archives) Photo : CBC

La saison n'est pas terminée

L’an dernier, environ 3,2 millions de touristes se sont rendus sur le front de mer d’Halifax, soit 50 % de plus qu’avant la pandémie, selon Build Nova Scotia.

Entre le premier avril et le 31 août 2023, près de 2,2 millions de personnes ont visité le site, des chiffres qui pourraient s’améliorer alors que la saison touristique n’est pas encore terminée.

Ouvrir en mode plein écran La météo peut avoir un impact sévère sur l'industrie touristique, relate Stephen Jeddry, propriétaire de Tiki Tours Halifax. Photo : Radio-Canada

La météo n’a toutefois pas été sans impact pour Tiki Tours Halifax, explique son propriétaire, Stephen Jeddry.

Il n’y a que 15 à 16 samedis par saison et c’est le jour le plus occupé. Quand vous en perdez à cause de la météo, ça peut représenter de 10 à 20 % de vos recettes pour la saison. Donc cela a eu un impact, mais les touristes et les locaux se sont montrés à la hauteur , se réjouit-il.

La bonne nouvelle, c'est que de nombreux touristes sont encore attendus dans la ville d’ici novembre.

Selon les autorités portuaires d'Halifax, 70 % des escales annuelles des bateaux de croisières se feront au cours des deux prochains mois.

Si la météo le permet, Stephen Jeddry espère bien profiter de l’arrivée des croisiéristes afin de leur offrir des excursions.

D’après un reportage de Kheira Morellon