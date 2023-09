Après avoir été fermé pendant des mois à cause d'une grève, le cimetière Notre-Dame-des-Neiges de Montréal permet enfin aux familles d'enterrer leurs proches, bien qu’il soit encore envahi par la végétation à certains endroits et parsemé de branches.

Le père d'Enza Lucifero, Saverio, est décédé à la mi-janvier, à l’âge de 87 ans.

Elle le décrit comme un homme très spirituel qui voulait être enterré sur les pentes du mont Royal, centre symbolique de la ville où il a vécu la majeure partie de sa vie.

Il a cependant fallu attendre huit mois avant qu'il y repose, une conséquence d'un long conflit de travail entre les employés du cimetière et l'organisme à but non lucratif qui le gère.

Mardi, Enza Lucifero et sa famille l’ont enfin enterré : une expérience très émouvante qui a rouvert de vieilles blessures. Il est d’autant plus douloureux d'avoir à faire son deuil à deux reprises, admet-elle.

Je suis heureuse pour lui, parce qu'il est enfin là où il voulait être et le sentiment de soulagement que je ressens est énorme.

Les herbes hautes entourent les pierres tombales du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, bien que les équipes de jardinage aient repris le travail.

La cérémonie a été assombrie par de nombreux rappels qu'il ne s'agissait pas d'un enterrement normal : la famille devait se soumettre à un programme strict, sans compter l'herbe folle et les branches éparpillées au sol.

Le personnel du cimetière a repris le travail, mais il faudra des mois pour nettoyer le désordre qui s'est accumulé pendant la grève, y compris les débris de la pluie verglaçante qui s'est abattue sur Montréal en avril dernier et qui a endommagé les trois quarts des 13 000 arbres du cimetière Notre-Dame-des-Neiges.

Le cimetière a perdu de sa splendeur , critique Enza Luciferno. L'herbe est brûlée. Il faudra des années pour que le gazon repousse et redevienne beau.

Des délais qui amènent des questionnements

Les longs délais ont fini par semer le doute chez Enza Lucifero. S'agit-il bien du cercueil choisi en janvier par la famille? S'agit-il bien de son père? Une erreur a-t-elle été commise? Cette confusion, dissipée grâce à une étiquette d'identification, ajoute à l'étrangeté de la situation.

Bien qu’il soit possible de mettre en terre les cercueils, il est impossible de procéder à la gravure de la date du décès sur la pierre tombale. En effet, ces gravures sont généralement effectuées par le personnel du bureau du cimetière et ces derniers sont encore en grève.

Les responsables du cimetière Notre-Dame-des-Neiges affirment que les retards de sépultures devraient être résorbés d'ici trois mois environ.

Des familles et des proches de disparus se sont réunis, notamment en juillet dernier, pour réclamer la réouverture du cimetière. L'Association pour la défense des droits des défunts et des familles du cimetière Notre-Dame-des-Neiges n'excluait d'ailleurs pas l'idée de lancer une action collective en réaction à la grève qui s'éternise.

Cela étant, certaines familles attendent toujours un créneau horaire pour enterrer leurs proches, ce qui pourrait ne pas arriver avant des mois, tant le retard est important.

Michel St-Amour, porte-parole du cimetière et membre du conseil d'administration de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal – l'organisme à but non lucratif qui le gère – affirme que le rythme des enterrements s'accélérera au cours des prochaines semaines, au fur et à mesure que les employés nettoieront le terrain.

Il espère que les 300 corps qui n'ont pas encore été enterrés le seront d'ici décembre. Le cimetière doit rouvrir au public le lundi 11 septembre, mais, d'ici là, les terrains doivent être nettoyés, à l'exception de certaines zones où les dégâts sont plus importants, indique M. St-Amour.

Une grève générale illimitée avait été déclenchée en septembre 2022. Elle a pris fin à la mi-juillet.

