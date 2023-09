Le ministère fédéral des Anciens Combattants organise deux cérémonies cette fin de semaine en Nouvelle-Écosse pour souligner le 25e anniversaire de l’écrasement du vol 111 de la Swissair.

Le 2 septembre 1998, un avion de la compagnie Swissair parti de New York à destination de Genève s’est violemment abîmé en mer à 12 km de la côte de Peggy’s Cove.

Les 229 personnes à bord ont perdu la vie.

Parmi les passagers qui ont péri à bord du vol 111 de la Swissair, on comptait 136 Américains, 41 Suisses, 30 Français et un Canadien.

La première cérémonie commémorative de ce drame a eu lieu samedi soir à Bayswater lors d'une veillée à la chandelle.

Plusieurs personnes se sont réunies samedi au site du monument, où sont gravés les noms des victimes de la catastrophe

Dignitaires, proches des victimes, militaires, membres de la GRC et du Bureau de la sécurité des transports se sont réunis au site du monument, où sont gravés les noms des victimes de la catastrophe.

À 22 h 31, l'heure de l’écrasement de l’avion, une minute de silence a été observée. Un faisceau lumineux a été projeté vers le ciel alors que des proches ont déposé des roses près du monument.

Un faisceau lumineux a été projeté vers le ciel pendant une minute de silence à 22 h 31, heure de l'écrasement du vol 111 de la Swissair.

Se replonger dans le passé

Marlyse Sunier est venue de la Suisse pour assister à la cérémonie. En 1998, elle a perdu une amie proche dans l’écrasement du vol 111. Cette dernière était membre de l’équipage, agente de bord chez Swissair.

Marlyse Sunier était l'amie d'une agente de bord du vol 111 de la Swissair.

Le pire pour moi, c’est qu’elle tombe comme cela dans la mer. C’était affreux , témoigne Marlyse Sunier. Après 25 ans, c’est plus facile, mais, de venir ici, tout est remué. Quand on voit le nom sur le mur, c’est toujours émouvant.

Larry Bergeron, un militaire québécois à la retraite qui demeure à Mahone Bay, en Nouvelle-Écosse, a aussi participé à la cérémonie de samedi soir.

Dans les jours suivant la catastrophe, il s’occupait de la logistique pour nourrir les militaires, les intervenants, les bénévoles et les familles.

Larry Bergeron est un militaire à la retraite.

Je ne peux pas dire qu’on est tous guéris, mais ce qui arrive, c’est qu’il y a de l’acceptance , partage-t-il. Parfois, quand on voyage dans ce coin, ça nous amène dans les lieux d’il y a 25 ans et c’est triste.

Ginette Petitpas Taylor se souvient

Une deuxième cérémonie a lieu dimanche à 10 h, cette fois à Peggy’s Cove. Ce rassemblement veut souligner la participation du Canada aux efforts de recherche des corps des victimes et des débris d’avion.

Le travail des militaires, des membres de la Garde côtière, de la GRC , de la Croix-Rouge, des pêcheurs et gens des communautés a été d’une importance capitale, dit la ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor.

En 1998, des bénévoles s'étaient dévoués pendant plusieurs semaines pour récupérer les débris de l'avion et les corps des victimes.

La ministre se souvient d’ailleurs très bien de l’écrasement. En 1998, elle travaillait au détachement de Codiac de la GRC à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

Plusieurs membres du détachement avaient été déployés en Nouvelle-Écosse, pour prêter main forte.

Ils n’étaient pas prêts pour faire le travail qui leur était demandé, de vraiment aller à la recherche de personnes. On n’a trouvé aucune personne vivante , se remémore-t-elle. C’était vraiment énorme sur leur santé mentale. À court et à long terme, on entend encore parler aujourd’hui de gens qui vivent des moments difficiles.

Les premiers répondants [...] ont fait un travail incroyable.

Les événements commémoratifs organisés par son ministère visent normalement à mettre à l’honneur des événements historiques. Ce week-end, c’est une tragédie que l’on souligne.

C’est le premier événement de cette envergure que nous sommes en train d’organiser , a précisé Ginette Petitpas Taylor lors d'une interview vendredi.

La ministre des Anciens Combattants, Ginette Petitpas Taylor, a participé à la veillée à la chandelle à Bayswater, samedi.

Elle souhaite, avec ces commémorations, offrir un espace où les vétérans et membres de la communauté auront l’occasion d’échanger et de vivre leur deuil ensemble.

La santé mentale est une priorité absolue pour nos premiers répondants , avance-t-elle.

Des ressources en santé mentale seront accessibles pendant la fin de semaine des commémorations.

Avec les informations de Michèle Brideau et de Mariève Bégin