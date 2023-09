L’architecte du Centre des sciences de l’Ontario meurt à 93 ans

L'architecte canadien Raymond Moriyama, qui a conçu certains des bâtiments les plus emblématiques du Canada, est mort vendredi à l'âge de 93 ans.

Sa firme, Moriyama & Teshima Architects, l'a confirmé dans une déclaration au cours de la même journée, sans spécifier les causes du décès.

Nous demandons un respect particulier et une certaine intimité pour la famille de Raymond. Le monde a perdu un architecte visionnaire et il a perdu un être cher , indique le communiqué.

Ouvrir en mode plein écran Le musée canadien de la guerre, à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Né à Vancouver en 1929, Moriyama a participé à la création du musée canadien de la guerre, de l'hôtel de ville d'Ottawa, du musée Bata Shoe, de la bibliothèque de référence de Toronto, du Centre des sciences de l'Ontario et de l'ambassade du Canada à Tokyo.

Publicité

Il a été nommé Compagnon de l'Ordre du Canada en 2009, la même année où il a remporté le Prix du Gouverneur général en arts visuels et médiatiques.

Une œuvre clé de l’âge d’or architectural du Canada

Moriyama était l'un des plus grands architectes canadiens du 20e et du début du 21e siècle, sinon le plus grand, selon Stefan Novakovic, rédacteur en chef de la publication d'architecture Azure Magazine.

L'époque à laquelle il a commencé à concevoir est ce que nous considérons parfois comme une sorte d'âge d'or de l'architecture canadienne après la Seconde Guerre mondiale , affirme M. Novakovic.

C'était à cette époque que nous transformions le Canada d'une sorte de nation coloniale blanche en un pays multiculturel et diversifié que nous connaissons aujourd'hui.

Cette transformation incluait le désir d'exprimer le changement architectural, ce que les bâtiments de Moriyama font de manière remarquable, selon lui.

Avec les bâtiments de Moriyama, ce qui est vraiment beau, c'est qu'il n'est pas nécessaire de savoir grand-chose, il suffit de le ressentir. Vous entrez dans la bibliothèque de référence de Toronto et vous sentez qu'il s'agit d'un espace inclusif où tout le monde est le bienvenu , continue Stefan Novakovic.

Ouvrir en mode plein écran Le hall principal de la bibliothèque de référence de Toronto. Photo : Radio-Canada / Charley Dutil

En ce qui concerne le Centre des sciences de l'Ontario, Moriyama a innové dans ce que peut être un musée, considère Richard M. Sommer, ancien doyen de la Faculté d'architecture, de paysage et de design John H. Daniels de l'Université de Toronto.

Avant le Centre des sciences, les musées étaient très, très statiques et étaient essentiellement axés sur les expositions et la lecture. Et c'est un musée où les gens étaient invités à s'impliquer de manière très tactile dans le matériel .

Ouvrir en mode plein écran Le Centre des sciences de l'Ontario a été inauguré en 1969. Photo : Radio-Canada

Il s'agit aussi du bâtiment qui a lancé la carrière de Moriyama, indique M. Sommer.

Cet été, le conseil municipal de Toronto a voté en faveur d'une étude de faisabilité concernant le maintien du Centre des sciences à son emplacement actuel. Ce vote a eu lieu en réaction au projet déclaré du premier ministre Doug Ford de déplacer le Centre des sciences à la Place de l'Ontario, de démolir le site actuel et de construire des logements à sa place.