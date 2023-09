Recours collectif partiellement autorisé contre le fabricant des lingettes Cottonelle

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a partiellement autorisé un recours collectif contre l’entreprise Kimberly-Clark, le fabricant de Kleenex et des lingettes Cottonelle, après que l'entreprise eut distribué des lingettes jetables contaminées par une bactérie.

Linda Bowman, qui a acheté des lingettes Cottonelle chez Costco le 17 juillet 2020, est celle derrière ce recours collectif.

La résidente de la Colombie-Britannique aurait ressenti des douleurs et aurait développé des folliculites, une inflammation autour des poils de la peau, après avoir utilisé les lingettes.

Dans sa décision publiée le 28 août, le tribunal laisse entendre que ces conséquences pourraient être liées à une contamination à la bactérie Pluralibacter gergoviae.

Cette bactérie serait, selon Kimberly-Clark, intermittente et peu fréquente dans la chaîne de production de l’industrie cosmétique.

Après avoir été mise au fait du problème, la société américaine a rappelé ses produits et remboursé des clients.

Une indemnisation pas assez transparente

La plaignante fait toutefois valoir que l’avis de rappel de Kimberly-Clark n’a pas été suffisamment publicisé et que le manufacturier n’en a pas fait assez pour indemniser les personnes touchées.

Dans sa décision, la juge Sharon Matthews a convenu que les personnes ayant subi une blessure après avoir utilisé des lingettes pourraient être indemnisées dans le cadre d'un recours collectif.

Je ne suis pas convaincue que l'indemnisation fournie ait été adéquate, car il n'existe tout simplement aucune preuve à ce sujet , a écrit la juge.

Kimberly-Clark, selon la décision, n’a pas détaillé le montant versé en compensation ou la procédure suivie.

La juge Matthews a toutefois rejeté certaines allégations de la plaignante, selon lesquelles le programme de rappel n’avait pas été suffisamment publicisé ou que l’entreprise avait induit ses clients en erreur, entraînant des conséquences économiques.

Kimberly-Clark compte se défendre

Dans une déclaration écrite, la société Kimberly-Clark se dit déçue par la décision, mais affirme être prête à défendre vigoureusement la marque Cottonelle devant les tribunaux.

Nous sommes reconnaissants du fait que la Cour ait considérablement réduit la portée de la poursuite et noté que Kimberly-Clark "prend au sérieux ses responsabilités en tant que fabricant" et que l'entreprise devrait être "reconnue et félicitée" pour ses efforts , a réagi l’entreprise.

Selon Kimberly-Clark, la bactérie avait été détectée dans certaines lingettes en raison d'une armoire de désinfection défectueuse dans son usine de production.

Santé Canada et l'entreprise, à travers son site Web, ont diffusé un rappel sur toutes les lingettes jetables Cottonelle produites sur cette ligne entre le 7 février et le 14 septembre 2020.

Au total, Kimberly-Clark a rappelé plus de 1,76 million de paquets de lingettes en provenance du Canada et a remboursé plus de 214 000 $ au total.

Selon la décision du tribunal, en date du 23 juin 2022, Kimberly-Clark a reçu 149 réclamations de consommateurs touchés. Toutes les réclamations, à l’exception de huit, auraient été résolues.

Kimberly-Clark et sa marque Cottonelle sont profondément attachées à la sécurité et à la qualité de nos produits, et le bien-être des consommateurs qui les utilisent est une priorité pour nous , poursuit le porte-parole.

La seule façon d’obtenir justice

Linda Bowman estime qu’un recours collectif est le seul moyen pour les clients ayant comme elle acheté les lingettes contaminées d'accéder à une compensation équitable et d’avoir accès à la justice .

Un argument qui a convaincu la juge Matthews, selon qui même ceux qui ont reçu une compensation bénéficieront des avantages associés à un recours collectif, comme une réduction des frais juridiques.

Le juge a demandé à la plaignante de lui revenir avec des modifications, précisant quelles réclamations pour préjudice corporel seraient entendues devant le tribunal.

Selon le Dr Abdu Sharkawy, professeur de médecine à l’Université de Toronto, la bactérie P. gergoviae pourrait provoquer des infections graves, y compris des infections potentiellement mortelles chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli .

À ce stade des procédures, aucune affirmation n’a été prouvée devant les tribunaux. Une certification de recours collectif démontre simplement qu’il existe un groupe pouvant bénéficier du fait que l’affaire soit entendue devant un juge.

