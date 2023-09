Joe Biden s’arrête en Floride; Ron DeSantis refuse de le rencontrer

Le président américain Joe Biden a observé samedi, depuis le ciel, l'impact de l'ouragan Idalia sur une partie de la Floride avant de se lancer dans une visite à pied d'une ville qui se remet de la tempête.

Air Force One a atterri à l'aéroport de Gainesville, où le président et la première dame Jill Biden sont montés à bord de Marine One pour un vol en hélicoptère à destination de Live Oak, à environ 129 kilomètres à l'est de Tallahassee, la capitale de la Floride.

Idalia a touché terre mercredi matin le long de la région peu peuplée de Big Bend en Floride en tant qu'ouragan de catégorie 3, provoquant des inondations et des dégâts généralisés avant de se déplacer vers le nord pour inonder la Georgie et les Carolines.

Vendredi, quelques heures après que M. Biden a annoncé qu'il rencontrerait le gouverneur de l'État, Ron DeSantis, le bureau de celui-ci a publié une déclaration affirmant qu'une telle réunion n’était pas au programme.

Dans ces communautés rurales, peu de temps après l'impact, les seuls préparatifs de sécurité nécessaires à l'organisation d'une telle réunion mettraient un terme aux efforts de rétablissement en cours , a déclaré le porte-parole de M. DeSantis, Jeremy Redfern, dans un communiqué.

MM. Biden et DeSantis s'étaient rencontrés en Floride l’année dernière après le passage de l'ouragan Ian, et à l’été 2021 après l'effondrement de l’immeuble à condos Surfside, à Miami Beach.

Ouvrir en mode plein écran Ron DeSantis a refusé de rencontrer Joe Biden pendant son passage en Floride. Photo : Reuters / MARCO BELLO

La conseillère à la sécurité intérieure Liz Sherwood-Randall a déclaré plus tôt cette semaine qu'en raison de ces événements, MM. Biden et DeSantis sont très collégiaux lorsqu’ils doivent travailler ensemble pour aider les Américains dans le besoin .

Mais depuis que M. DeSantis s’est positionné en vue de la prochaine élection présidentielle comme candidat à la primaire républicaine, ses relations avec M. Biden se sont refroidies.

Biden et DeSantis s’étaient d’abord entendus pour que l’aide aux victimes de la tempête prime sur les considérations partisanes. Mais le gouverneur de la Floride a ensuite suggéré qu'un voyage présidentiel compliquerait la logistique de la réponse aux sinistrés.

Le gouverneur aurait indiqué à M. Biden qu'il serait très perturbant d'avoir tout l'appareil de sécurité qui accompagne le président, notamment parce qu'il serait difficile de le faire entrer dans certaines zones plus durement touchées .