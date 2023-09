Des parents et des élus craignent que le Centre éducatif Pinocchio, qui est la seule garderie francophone publique située dans le quartier de la Basse-Ville d’Ottawa, soit privatisé et relocalisé.

Le Centre éducatif Pinocchio est géré par la Ville d’Ottawa. Son principal mandat est d’offrir un service de garderie de qualité aux familles dans le besoin, en français.

Or, depuis plusieurs années déjà, la Ville pense à s’en départir. Son principal argument est que la garderie est plutôt située dans les limites du secteur New Edinburgh du quartier Rockcliffe, qui serait mieux nanti, et non à l'intérieur des limites de la Basse-Ville.

Pour cette raison, la Ville d'Ottawa veut cesser de financer un centre éducatif qui ne remplit pas son mandat de desservir les familles dans le besoin.

Cet argument ne convainc pas la députée provinciale d’Ottawa-Vanier, Lucille Collard.

Je ne suis pas rassurée [par les explications]. Même s’il y a des fonctionnaires [ qui habitent le quartier], il y en a quand même qui n’ont pas les moyens [financiers]. […] Même si la Ville dit qu’elle veut aider les plus démunis, ça ne veut pas dire d’annuler des places pour les francophones qui en ont besoin , fait-elle valoir.

Ouvrir en mode plein écran Lucille Collard, députée provinciale d'Ottawa-Vanier Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Une perte pour les francophones

Mme Collard raconte avoir reçu à son bureau plusieurs parents inquiets de la possible fermeture de la garderie Pinocchio.

Après avoir consulté les documents de la Ville à sa disposition, elle affirme ne pas être rassurée du tout quant à l’avenir des services francophones dans sa circonscription.

On est en pénurie de places de garderies pour les francophones depuis longtemps. Quand on parle de fermer une garderie francophone, c’est une mauvaise nouvelle. C’est super important de préserver ces places-là. Et même d’en créer d’autres parce qu’il y a une grosse demande , plaide-t-elle.

Justement, le directeur des enjeux liés à l’itinérance et au logement de l’Association communautaire de la Basse-Ville, Bruce Kelly, est inquiet. Pour cause : sa fille fréquente actuellement le Centre éducatif Pinocchio.

Ouvrir en mode plein écran Bruce Kelly, le directeur responsable des questions liées au logement et à l'itinérance à l'Association communautaire de la Basse-Ville d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

D’après lui, la garderie Pinocchio est bel et bien située dans la Basse-Ville d’Ottawa selon les limites officielles de quartier.

Je trouve que c’est une erreur de la part de la Ville. Une des raisons qui motive la Ville, c’est de déménager dans un quartier qui est plus à besoin, mais quand on regarde démographiquement dans la Basse-Ville, il n’y a pas un quartier plus pauvre, soyons très honnête , croit M. Kelly.

1:53 Des parents de la Basse-Ville d'Ottawa craignent que la seule garderie publique francophone du quartier soit privatisée et relocalisée. Un reportage de Rebecca Kwan.

Aux élus de trancher

Mais la relocalisation du Centre éducatif Pinocchio n’est pas sans rappeler la fermeture de la garderie Beausoleil.

À l'automne 2016, la Ville d'Ottawa avait décidé de fermer la garderie, laissant une quarantaine de familles en mauvaise posture.

Dans le cas du Centre éducatif Pinocchio, les élus municipaux doivent voter à la mi-septembre sur une motion finale afin de déterminer s'il sera relocalisé.

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, espère que ses collègues comprendront que la fermeture de la garderie ne fera que fragiliser l’offre des services francophones.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Plante, conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Benjamin Vachet

Nous avons besoin de garderies dans le quartier Rideau-Vanier. […] J’espère que la Ville va prendre en considération les inquiétudes des parents et je vais travailler avec mes collègues du comité des services sociaux pour trouver une solution , a-t-elle mentionné dans une déclaration écrite à Radio-Canada.

Avec les informations de Rebecca Kwan