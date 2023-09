Le défilé de la Fierté a eu lieu samedi à Moncton, au Nouveau-Brunswick.

En marge de ce rassemblement, des participants ont exprimé des inquiétudes au sujet du climat actuel.

Depuis janvier, dans mes réseaux sociaux, dans les nouvelles, je vois constamment des lois anti-trans, anti 2LGBTQ+ passées aux États-Unis , note Alex Brownstein.

Le gouvernement du Canada vient justement d’émettre une mise en garde à l’intention des personnes LGBTQ+ qui comptent voyager aux États-Unis, à cause des politiques adoptées dans certaines parties du pays.

Alex Brownstein portait samedi un chandail qui lançait le message que «l'amour est un droit humain».

Depuis que j'ai fait mon coming out à 15 ans, c'est une chose que j'ai dû assumer, que [pour] moi, ce n'est pas la même chose voyager , dit Alex Brownstein.

En tant que personne queer, les gens savent que voyager, c'est un risque qu'on prend. Et c'est un privilège que les gens qui l'ont ne réalisent même pas. C'est vraiment une triste réalité.

Ce qui se passe aux États-Unis n’était pas la seule préoccupation. À Moncton samedi, la révision controversée de la politique 713, censée assurer la sécurité des élèves LGBTQ des écoles publiques, était sur toutes les lèvres.

Plus que jamais, c'est important d'être des alliés , a déclaré la députée libérale de Moncton—Riverview—Dieppe, Ginette Petitpas Taylor.

Ginette Petitpas Taylor, députée fédérale de Moncton—Riverview—Dieppe, samedi.

On reconnaît que ce qui se passe dans notre province à ce point-ci avec la [révision de la] politique 713 [...] est inquiétante pour beaucoup de personnes. Cette année, comme beaucoup d'autres années, on veut être ici pour appuyer la communauté , a-t-elle expliqué.

On doit être vigilants, parce qu’on ne peut pas prendre nos droits pour acquis.

Des organismes étaient présents. De plus en plus, la politique canadienne s’américanise, donc on voit la tendance américaine venir ici au Nouveau-Brunswick. C’est très inquiétant , a dit le président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ( SANB ), Alexandre Cédric Doucet.

Alexandre Cédric Doucet, le président de la SANB, estimait qu'il était important de participer au rassemblement avec sa famille.

On est en train de retourner dans les années 50, 40. Il faut s'assurer que les droits de la communauté soient respectés , a-t-il déclaré.

En tant qu'alliés, on doit faire sentir notre présence. [...] Avec la conjoncture politique actuelle, c'est encore plus important.

On voit une escalation , a déploré Daniel Légère, le président de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Nouveau‑Brunswick ( FTTNB ).

Daniel Légère

On voit ça même dans les gouvernements provinciaux, tel que [...] la politique 713, ici au Nouveau-Brunswick. Et malheureusement, on voit d'autres gouvernements provinciaux à travers le pays qui veulent s'adapter, dans la même direction , a-t-il poursuivi.

Des groupes minoritaires se font viser par les extrêmes de la droite et par les extrêmes religieux. C'est pas juste la communauté LGBTQ , il y a d'autres groupes aussi.

La manière de gérer ça, c'est d’en parler, de ne pas s'en cacher, pas aller dans la garde-robe des journées comme aujourd'hui, puis s'exprimer , affirme M. Légère.

Message d'espoir

Alex Brownstein a néanmoins exprimé le souhait que de meilleurs jours s’annoncent.

C’est une période de transition [...] On est là pour rester, pour être visibles.

J’ai juste l'espoir dans la population, [qu’]avec des événements comme ceci, avec des gros turnouts, qu'il y a de l'espoir que les choses vont s’améliorer, vont changer.

