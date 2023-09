Des manifestants de Regina dénoncent la politique sur l’éducation sexuelle

Des centaines de personnes se sont réunies samedi devant l'Assemblée législative à Regina pour contester la nouvelle politique sur l'éducation sexuelle et l’identité de genre du gouvernement de la Saskatchewan.

C'est par le biais de discours, de chants ou de pancartes, que les manifestants ont dénoncé la nouvelle politique que le gouvernement a présentée il y a moins de deux semaines.

Cette politique prévoit entre autres que les parents pourront refuser que leurs enfants de moins de 16 ans participent à des programmes d’éducation à la sexualité.

Elle prévoit aussi que le consentement des parents sera obligatoire pour l'utilisation du prénom ou du genre préféré des élèves de moins de 16 ans à l'école.

Selon Ariana Giroux, directrice générale de UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity et co-organisatrice du rassemblement, cela risque de vulnérabiliser encore plus des jeunes LGBTQ+, surtout s’ils n’ont pas le soutien de leurs parents quant à leur identité de genre.

Ouvrir en mode plein écran Ariana Giroux est directrice générale de UR Pride Centre for Sexuality and Gender Diversity et co-organisatrice du rassemblement. Photo : Radio-Canada / Coralie Hodgson

Si un enfant n'est pas en sécurité à la maison et qu'il est forcé à faire son coming out, il risque d'être encore plus en danger et de devoir se réfugier dans la rue. Je pense qu'aucun d'entre nous ne souhaite que ses enfants vivent cela , soutient Ariana Giroux.

Letitia Coles, une participante au rassemblement, se disait d'ailleurs déjà prête à accueillir chez elle des amis de son enfant qui n'ont pas encore fait leur coming out à leurs parents.

Ils ont peur de se retrouver dans la rue. Je m'assure qu'il y ait un espace supplémentaire dans notre maison pour leurs amis, soutient Letitia Coles.

Aucun enfant ne devrait avoir à craindre d'être mis à la porte simplement à cause de ce qu'il est.

Un manque de consultations?

Ariana Giroux croit pour sa part que le gouvernement doit prendre en compte l’opinion des membres de la communauté LGBTQ et des experts sur la question.

Brendan Dickie, professeur d'une école à Regina et co-organisateur d'événement, ajoute que les professeurs auraient dû être inclus dans les discussions, car cette nouvelle politique les touche directement dans leur capacité à soutenir les jeunes.

J'espère que le Parti saskatchewanais entendra un plus grand nombre de parents. J'ai l'impression que tout le monde n'a pas été inclus dans les discussions , soutient Letitia Coles.

De son côté, l'organisme UR Pride a entamé jeudi une action en justice contre le gouvernement de la Saskatchewan concernant la nouvelle politique d'éducation à la sexualité et la question du genre.

Le gouvernement de la Saskatchewan a pour sa part réitéré samedi qu’il ira de l’avant avec la politique concernant les noms et les pronoms, et que les parents ont un rôle important à jouer dans la protection et le soutien de leurs enfants.