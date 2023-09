Un complexe pour organismes LGBTQ+ verra le jour dans le Village

Un nouveau complexe entièrement réservé à des organismes communautaires LGBTQ+ verra finalement le jour à Montréal, en plein cœur du Village.

Réclamé depuis longtemps par la communauté LGBTQ+ , ce centre accueillera plus d’une douzaine d’organismes queers montréalais.

Il prendra vie dans un bâtiment récemment acquis par l’organisme Espace LGBTQ+ sur la rue Sainte-Catherine Est, entre les rues Saint-Timothée et Saint-André. Les rénovations prévues permettront l’aménagement d’un centre communautaire avec des bureaux partagés, d’un café et d’un espace pour des événements. L’ouverture est prévue au printemps 2025.

Nous franchissons une étape extraordinaire dans l'atteinte de ce rêve réclamé par le milieu depuis de nombreuses années. Ce projet solidifiera le tissu communautaire et participera aux efforts [d’inclusion] et de solidarité qui traversent actuellement le Village , a commenté Catherine Lavarenne, présidente d’Espace LGBTQ+, par voie de communiqué.

Le complexe se voudra une porte d'entrée et un point d'ancrage pour les populations les plus marginalisées, parmi les plus exclues au sein même de nos communautés, notamment les jeunes, les personnes trans, les femmes, et les personnes racisées , a ajouté Mme Lavarenne.

Des locaux abordables

Le centre offrira des locaux abordables aux organismes LGBTQ+ et divers services pour répondre aux besoins de leurs bénéficiaires.

Les organismes communautaires trans n’ont souvent pas d’espaces, de bureaux, de lieux de rencontre pour faire leur énorme travail. Espace LGBTQ+ vise à faire changer ça, et va nous aider à faire un travail qui permet le plein épanouissement de nos membres, de nos usagers [et usagères] , a indiqué Celeste Trianon, la directrice générale du Collectif Juridique Trans, qui louera un espace dans le futur centre.

Espace LGBTQ+ se réjouit à l’idée que le 929 rue Sainte-Catherine devienne bientôt le plus gros complexe communautaire LGBTQ+ francophone en Amérique du Nord . D'autres grandes villes comme Toronto, Vancouver, Paris, New York et San Francisco possèdent déjà un centre avec une vocation similaire.

Ce projet contribuera également à la revitalisation du Village, qui s’est considérablement dégradé ces dernières années en raison de la violence et des problèmes d’itinérance.