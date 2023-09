Les communautés lesbienne et transgenre marchent côte à côte à Calgary

La Dyke and Trans March de Calgary, qui met en lumière les femmes lesbiennes et les personnes transgenres, a beau se dérouler un jour seulement avant le défilé annuel de la Fierté de dimanche, leurs objectifs demeurent radicalement différents, selon des membres de la communauté 2SLGBTQ+.

La marche annuelle a eu lieu samedi pour la première fois depuis 2019. Elle a marqué sa 10e édition avec une foule d'acclamations, de couleurs, plus de 250 personnes, et sans aucune représentation corporative en vue.

La première Dyke and Trans March de Calgary s'est tenue en 2013. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Unir les communautés

Gio Dolcecore, porte-parole du groupe Treaty 7 Dyke and Trans March, a expliqué que la marche des lesbiennes et la marche des personnes transgenres à Calgary ont fusionné en 2013.

Iel a ajouté que cette décision avait été largement inspirée par le tollé qui s'était élevé à l'époque pour que la santé des personnes transgenres soit un sujet de préoccupation mis en avant.

Gio Dolcecore fait partie du groupe Treaty 7 Dyke and Trans March qui organise la marche annuelle à Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Nous sommes ici pour agrandir notre communauté, pour nouer des amitiés, pour nous renforcer les uns les autres et pour nous rappeler que même si la vie est parfois très difficile, nous avons nos amis et notre communauté pour nous soutenir , a raconté Gio Dolcecore.

Dans ce reportage, nous employons le pronom iel, formé à partir des pronoms il et elle, pour désigner Gio Dolcecore. Nous avons fait les accords au masculin et au féminin, ce que préfère Gio Dolcecore. Le présent texte est rédigé selon les principes de l’écriture inclusive, qui visent à favoriser l’inclusion et le respect ainsi qu’à éviter toute forme de discrimination liée au genre, NDLR .

Tandis qu’environ 200 personnes ont participé à la marche en 2019, les organisateurs estiment que l’événement de cette année a établi un nouveau record.

En tant que femme trans et lesbienne, Morgan Gray considère qu'il est indispensable que les communautés fassent preuve de solidarité.

Lauren McCauley (à gauche), Mira Jiwa Jones (au centre) et Morgan Gray (à droite) étaient fiers d'assister à la marche de samedi afin de célébrer la diversité des genres et des sexualités. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Nous devons à tout prix nous défendre les uns les autres et nous unir parce que nous sommes tous la cible d'attaques des mêmes personnes , a-t-elle indiqué. Nous sommes tous dans le même bateau.

Reconnaître les différentes intersections

Alors que les participants se préparaient à débuter la marche à partir de la rive du pont de la Paix en avant-midi samedi, deux manifestants ont tenté de perturber le déroulement de l'événement.

Brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire repentez-vous de vos péchés, vous ferez face à Dieu , la scène a une fois de plus rappelé à ceux qui étaient présents les défis constants auxquels les personnes queers sont confrontées.

La présidente de Black Lives Matter YYC, Adora Nwofor, rappelle que l'inclusion et la compréhension des différentes intersections auxquelles les individus font face sont vitales au bon fonctionnement de la communauté 2SLGBTQ+ .

À chaque instant, je me bats pour la vie des Noirs, pour la vie des gens marginalisés, et pour l’humanité d'abord et avant tout , a souligné celle qui fut nommée coprésidente d’honneur de la Fierté à Calgary cette année.

La présidente de Black Lives Matter YYC, Adora Nwofor, a été nommée coprésidente d'honneur de la Fierté à Calgary cette année. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

La participante Aya Hamid a fait écho au message d'inclusion. Canne à la main, elle était l'une des personnes à la tête de la marche,

Le simple fait d'avoir des personnes à mobilité réduite à l'avant de la marche afin de déterminer la vitesse à laquelle nous devrions marcher est une des raisons pourquoi je crois que l'inclusion est réellement valorisée au sein de cet événement , a-t-elle expliqué.

Au point d'arrivée de la marche, à l'Île Prince de Calgary, les participants ont pu profiter d'un temps ensoleillé, tandis que des musiciens et des performeurs ont animé une scène aménagée pour les festivités de la Fierté.

La Dyke and Trans March de Calgary s'est achevée samedi au parc de l'Île Prince, où des musiciens et des performeurs ont diverti la foule. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil