Des femmes à l’honneur au spectacle aérien de Toronto

Pilotes ou techniciennes, plusieurs femmes chevronnées font partie intégrante du 74e spectacle aérien international de Toronto. Une source d'inspiration pour la prochaine génération de femmes qui s'intéressent à une carrière en aviation.

Cette année, deux têtes d'affiche se détachent dans les performances de voltige, qui se déroulent jusqu'à lundi. Les Blue Angels de la Marine américaine, qui font leur retour à Toronto pour la première fois depuis 14 ans, ouvrent le bal des acrobaties chaque jour à midi. Quant aux Snowbirds, ils arpentent le ciel torontois en fin de spectacle.

Parmi les 11 pilotes se trouve une femme : la capitaine Caitie Clapp. L'Ottavienne est aux commandes du jet 2 dans la position d’ailier droit intérieur depuis 2022.

Elle est seulement la troisième femme pilote dans l'équipe dans nos 53 ans d'existence , relève son acolyte, capitaine Rich MacDougall, qui observe un certain décloisonnement du genre chez les pilotes et dans le monde de l'aviation en général.

Il remarque aussi un changement de mentalité dans le domaine, alors que les chorégraphies en plein air amènent les Snowbirds à un mètre l'un de l'autre. La présence de Caitie Clapp dans l'escadron apporte un certain cool ou un calme à bien des tâches qu'on fait, ça change la dynamique , considère-t-il.

La capitaine Caitie Clapp pilote le Snowbird 2 depuis 2022. Elle est la troisième femme à avoir intégré l'escadron depuis sa fondation en 1971. Photo : Courtoisie du gouvernement du Canada

L'effet sur les jeunes est immédiat, continue le capitaine MacDougall : Dans nos lignes d'autographe ou quand on fait nos visites dans la foule, c'est vraiment spécial de voir les regards des jeunes filles, voir leur interaction avec Caitie et avec Karla [Olivares-Meza] qui est notre technicienne.

Jocelynn Thériault, une ancienne hôtesse de l'air qui a entamé un apprentissage de pilotage en 2022, a aussi été impressionnée par le passage de la pilote des Snowbirds dans son F-16 vendredi.

C'était absolument incroyable et ça m'a donné des frissons rien que de savoir que c'était une femme là-haut! Nous sommes si peu représentées.

Jocelynn Thériault est membre de Women in Aviation. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Toujours en ce qui a trait à la diversité sexuelle, j'ai vu beaucoup, beaucoup de progrès au fil des années , affirme en marge du spectacle aérien la majore-générale Jamie Speiser-Blanchet, qui est la deuxième femme à occuper le poste de commandante adjointe de l’Aviation royale canadienne.

Selon elle, des événements comme ceux-ci permettent de sensibiliser les gens à la présence croissante de femmes dans l'aviation.

Jamie Speiser-Blanchet est commandante adjointe de l'Aviation royale canadienne. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Ça grandit et nous mettons beaucoup d'efforts pour pouvoir non seulement augmenter les nombres, mais attirer les personnes qui sont intéressées et expliquer les opportunités qui sont ouvertes.

Bien que plusieurs s’intéressent au pilotage, les carrières en aviation peuvent aussi être des métiers techniques. Ça arrive très souvent que des gens trouvent que travailler sur la partie mécanique de l'avion est plus intéressant que de devenir pilote , assure Mahnoor Khokhar, gestionnaire chez Porter Airlines.

Avec les informations de Sarah Tomlinson.