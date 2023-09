Houle Asphalte Spartiates et Halstead-Proulx remportent la première étape de la Classique

La Classique internationale de canots de la Mauricie s'est mise en branle samedi matin à La Tuque. Les canotiers des catégories R9 et C2 ont pris le départ du quai Dénommé-Goyette pour compléter la première étape du parcours.

Dans la catégorie R9, l’équipe gagnante de cette première étape est l’équipe Houle Asphalte Spartiates, avec un temps de 6 heures et 35 minutes. Ils ont été suivis de près par l’équipe Hockey Lemay, qui a effectué le parcours en 6 heures, 35 minutes et 4 secondes. Les As du piano complètent le podium avec un chrono de 6 heures, 40 minutes et 11 secondes.

Dans la catégorie C2, c’est l’équipe Halstead-Proulx qui a remporté la première place avec un temps de 6 heures, 34 minutes et 25 secondes, alors que l'équipe Blais-Davis les talonnait de très près, à trois secondes seulement. La troisième équipe, Marchand-Pellerin, était également tout près puisqu'elle a franchi la ligne d’arrivée après 6 heures, 34 minutes et 40 secondes.

Les participants de la catégorie R9 sont arrivés à Saint-Roch-de-Mékinac vers 15 h 45, tandis que les participants de la catégorie C2 sont pour leur part arrivés vers 16 h 30.

La première étape de la 90e édition a été marquée par des vents forts – du jamais vu selon Dominic Thibault, coordonnateur de l'événement – qui ont engendré beaucoup de vagues sur la rivière, si bien que trois canots R9 ont été engloutis par les vagues. M. Thibault affirme toutefois qu’aucun participant n’a été blessé.

Le vent était tel que l’organisation a brièvement considéré l’idée de revoir le tracé de la course. Ils ont plutôt décidé de mieux sensibiliser les participants et de prioriser une navigation le long des berges, pour rencontrer moins de résistance et de vagues.

Davantage d’embarcations de la Sûreté du Québec (SQ), notamment, étaient présentes sur la rivière pour assurer la sécurité des participants.

Dans les semaines précédant la compétition, l’organisation s’inquiétait du niveau de l’eau dans la rivière Saint-Maurice, ainsi que du manque de bénévoles. Mais à quelques jours de la compétition, de nombreuses personnes se sont manifestées et le débit de la rivière a retrouvé un niveau près de la normale.

Toutefois, les participants devront porter une veste de flottaison lors de la troisième étape, puisque des travaux de maintenance sont effectués sur la centrale La Gabelle où il y a une mise à l’eau. En raison de ces travaux, les évacuateurs, ou les pelles, du barrage, doivent demeurer ouverts, ce qui crée davantage de remous dans ce secteur de la rivière.

L’organisation évaluera les conditions météorologiques dimanche pour savoir si elle imposera le port du gilet de sauvetage lors de la deuxième portion de la course. Il est déjà prévu que les participants la portent lors de la troisième journée, en raison des remous au barrage La Gabelle.

Une programmation festive

Pendant ce temps, de nombreuses activités familiales se tiennent sur la promenade du Saint-Maurice. Samedi soir, The Cadillac Queen, Monon’c Serge et Hells Bells Québec se produisent en spectacle sur la scène. Dimanche en début d’après-midi, ce sera au tour du Trio des Piles, des Frères Lemay et d’un hommage aux Cowboys fringants. Un spectacle de feux d’artifice est prévu à 21 h 30 dimanche.