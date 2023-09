Cinquième édition du Festival du four à pain à L’Anse-Saint-Jean

À L’Anse-Saint-Jean, on compte près d’une cinquantaine de fours à pain. C’est en raison de cette particularité qu’un festival est né il y a cinq ans.

Il s’est tenu samedi dans ce village du Bas-Saguenay.

On n'en a pas trouvé d'autres, alors on croit être un festival unique au monde , affirme le maire Richard Perron.

Lors de l’événement, les gens peuvent bien sûr se procurer des pains frais cuits sur place. Ce mode de cuisson d'autrefois nécessite un peu plus de travail qu'un four traditionnel. Il faut d'abord préchauffer le four pendant trois heures pour atteindre la bonne température qui se situe entre 480 et 500 degrés fahrenheit.

Un coup que le four est assez chaud, on enlève la braise, on nettoie le four. Il garde une bonne chaleur et ensuite on enfourne les pains. C'est vraiment un art, c'est un peu de l'alchimie. C'est de trouver la bonne température avec le bon taux d'humidité dans la pâte et c'est avec ces deux facteurs là qu'on joue , explique le pizzaiolo Kevin Lussier.

Ouvrir en mode plein écran Gary Boily possède un four à pain depuis 30 ans. Pour le festival, il fait cuire une tourtière et des pizzas. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Parmi les activités, le festival propose un rallye automobile afin de découvrir les différents fours à pain de L'Anse-Saint-Jean et de Petit-Saguenay. Sur la route, les curieux peuvent aussi aller à la rencontre des résidents qui préparent des mets pour le souper, comme Gary Boily, qui a concocté une tourtière dans son four à pain.

C'est une quinzaine d'heures de cuisson, mais c'est une cuisson qui est lente, dans les alentours de 250 degrés. Dans un four à pain, on a un petit goût de fumé et c'est ce qui donne son charme si on veut , soutient-il.

Les plats sont dégustés en soirée, juste avant la projection de courts-métrages coups de coeur de la dernière édition du festival Regard.

