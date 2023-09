Les T.N.-O. présentent leur plan de retour pour les résidents de Yellowknife

Lors d’un point de presse pour présenter leur plan de retour des résidents de Yellowknife, les autorités des Territoires du Nord-Ouest exhortent les évacués à prioriser la sécurité et à bien se préparer avant d’entamer le voyage.

Les autorités s’attendent à ce que la majorité des travailleurs essentiels reviennent dans la capitale les 4 et 5 septembre. La population générale, elle, est attendue à compter du 6 septembre à midi.

Il s’agit d' excellentes nouvelles , selon le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre des Affaires municipales et communautaires, Shane Thompson, mais il reste beaucoup de travail à faire , a-t-il mis en garde.

Pour faciliter le retour des résidents de Yellowknife, Dettah, Ndilǫ et du sentier Ingraham qui ont évacué par avion, un système de préenregistrement a été mis en place pour les vols de retour, ce qui permettra d’établir les listes de passagers.

Ensuite, les avions appropriés seront réservés en fonction des besoins dans les villes d’où partiront les vols. Si les ordres d’évacuation sont levés, les vols partiront dès le mercredi 6 septembre et se poursuivront pendant environ cinq jours , indique le gouvernement des T.N.-O.

En plus des résidents qui ont évacué en Alberta, les personnes qui se trouvent actuellement à Whitehorse, au Yukon, et à Winnipeg, au Manitoba, peuvent également s’inscrire.

Ce système efficace permettra à ceux qui ont besoin d’un vol de retour de rentrer une fois les ordres d’évacuation levés , a affirmé Shane Thompson.

Les autorités demandent aux résidents des autres communautés de Slave sud, toujours visés par un ordre d’évacuation, de ne pas se rendre dans la capitale ténoise puisque les ressources y seront déjà limitées.

Shane Thompson demande aux personnes qui utiliseront leur véhicule pour revenir de rester là où elles sont jusqu'à ce que l'ordre d'évacuation soit levé, car les communautés du nord de l’Alberta ne pourront pas leur fournir beaucoup de soutien.

Les personnes qui conduisent devront aussi apporter de la nourriture et assurer leur hébergement sur le chemin du retour.

En raison des services de santé qui seront réduits pour quelques semaines le temps que tout rentre dans l’ordre, les patients qui doivent rester au sud seront contactés directement et leur préenregistrement ne sera pas nécessaire.

Plus de détails à venir