Une application pour lutter contre le gaspillage alimentaire arrive en Saskatchewan

Too Good To Go, une plateforme qui aide les détaillants d’épicerie et les restaurateurs à lutter contre le gaspillage alimentaire, vient de faire son entrée en Saskatchewan.

L’application a été lancée au Canada en 2021, mais elle est utilisée pour la première fois à Regina et à Saskatoon au mois depuis le mois d’août 2023.

Les utilisateurs peuvent m’écrire leurs paquets d’aliments sur l’application pour les vendre aux clients qui recherchent de la nourriture à prix réduit.

Le propriétaire d'une épicerie de Regina Tim Shultz fait partie des 60 détaillants de la province qui utilisent l’application. Il indique que même en donnant de la nourriture qu’il n'utilise plus à une cuisine de la ville de Regina, il lui arrive encore de jeter jusqu’à 50 livres de nourriture par semaine.

Je déteste jeter de la nourriture, et puis il y a une valeur monétaire associée à cela.

Selon la porte-parole de Too Good To Go. Sarah Soteroff, l’application a connu un succès fulgurant au cours des deux ou trois semaines qui ont suivi son lancement dans la province.

Nous avons déjà économisé 1000 repas , dit-elle.

Nous accueillons toujours plus d’entreprises. Si vous êtes une épicerie, si vous êtes une boulangerie, si vous vendez des produits préparés, peu importe, tout aliment excédentaire peut être vendu sur l'application , informe Sarah Soteroff.

Selon un rapport du gouvernement fédéral en 2020, la Saskatchewan produisait la plus grande quantité de déchets alimentaires par habitant au Canada, soit 191 kg.

La directrice générale de l'organisme Saskatchewan Waste Reduction Council, Joanne Fedyk, souligne que les aliments sont nuisibles à l’environnement lorsqu’ils arrivent à la poubelle.

S’ils se retrouvent à un endroit où il manque d’oxygène, alors il produit du méthane , note-t-elle.

C’est l’un des gaz à effet de serre les plus nocifs.

Le PDG de la banque alimentaire de Regina, John Bailey, croit que l’usage d’application comme Too Good To Go pourrait enlever de la pression sur les structures comme la sienne.

Si cela signifie que les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts peuvent acheter de la nourriture à prix réduit au lieu de visiter une banque alimentaire, nous sommes favorables à cela , croit-il.

Actuellement les villes de Regina et de Saskatoon lancent des programmes de bacs résidentiels pour la récupération de déchets alimentaires.