Des pompiers de Roberval en renfort dans les Territoires du Nord-Ouest

Une soixantaine de pompiers forestiers québécois, dont huit de Roberval, vont s'envoler vers les Territoires du Nord-Ouest lundi matin.

La situation s’est considérablement améliorée dans la province, c’est ce qui permet l’envoi de cette cohorte dans l’ouest du pays. C’est la première fois cette saison que des pompiers d’ici peuvent aller prêter main-forte à d’autres équipes.

L’agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU, Josée Poitras, explique que les brasiers importants au Québec ont empêché le prêt de main-d’oeuvre de mai à septembre.

C’est du personnel en renfort qui est demandé. Au Canada, on sait qu’il y a une entente mutuelle et le Québec en fait partie, alors maintenant, étant donné qu’au Québec la situation s’est résorbée, on est en mesure de prêter main-forte à la demande qui avait été faite pour les Territoires du Nord-Ouest.

Les pompiers qui partent en mission en connaîtront la teneur exacte une fois rendus sur place.

On ne connaît pas encore la destination des pompiers forestiers sur les Territoires du Nord-Ouest. L'assignation sera donnée lorsque nos pompiers auront débarqué au cours de la semaine prochaine , indique Josée Poitras.

Elle précise que les missions ont toujours la même durée. Ce sont toujours des missions de 14 jours travaillés alors si on compte évidemment le temps de transit, c’est à peu près 18 jours pour les pompiers du Québec , dit-elle.