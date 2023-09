Un projet prisé de partage de semences dans une bibliothèque d’Edmonton prend fin

Une bibliothèque de semences gratuites à Edmonton a fermé ses portes, victime de son succès, après un an de projet-pilote. « L'intérêt était là, la demande pour les graines était énorme », a déclaré Jessica Niemi, directrice associée à la bibliothèque publique Stanley A. Milner.

En fin de compte, nous avons constaté que la demande était si importante que la bibliothèque ne pouvait pas suivre.

Le projet pilote de bibliothèque de semences, un programme communautaire, a été lancé en 2022 dans le cadre d'un partenariat entre la bibliothèque publique d'Edmonton et d'autres organisations locales. L'idée était de connecter la communauté avec des graines gratuites.

Or, la bibliothèque n’a pas été en mesure de réapprovisionner les graines assez rapidement pour répondre à la demande, a expliqué Jessica Niemi.

La bibliothèque de semences voulait résoudre les problèmes d'insécurité alimentaire en encourageant les gens à cultiver leurs propres légumes, herbes, fleurs ou arbustes. Les graines étaient étiquetées et stockées par ordre alphabétique dans un catalogue, et étaient gratuites. Les gens pouvaient sortir les graines grâce à leur abonnement à la bibliothèque et les cultiver chez eux.

En échange, la bibliothèque demandait aux emprunteurs de récolter les graines de leurs plantes pour reconstituer le stock communautaire. Ces graines récoltées devaient être conservées dans un récipient scellé dans un endroit frais, sec et sombre.

Jessica Niemi explique que la bibliothèque a eu du mal à reconstituer le stock et que les emprunteurs trouvaient le processus déroutant. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus à notre bibliothèque municipale et qui ont découvert, déçus, qu'elle était vide.

Un projet populaire, selon la bibliothèque

À la fin de la première année du projet-pilote, une réévaluation du programme a été faite. Alors que de nombreuses autres organisations proposent leurs propres versions de la bibliothèque de semences, il a été décidé que celle de la bibliothèque devrait plutôt servir de connecteur avec des experts locaux.

Quand nous avons décidé de créer ce projet pilote, les objectifs étaient vraiment liés à une sensibilisation croissante à la diversité des semences, à la résilience climatique, à des choses comme l'horticulture et à l'éducation du public en matière d'alimentation. [...] Cela n'a malheureusement pas réellement atteint les objectifs [espérés].

Wendy Sauvé, l'une des organisatrices du Seedy Sunday à Edmonton, s'est dite déçue de la fin du programme. Nous savions que c'était très populaire. Le besoin de partage de semences était très élevé.

Selon elle, les autres programmes existants ne remplacent pas les efforts de la bibliothèque. Seedy Sunday est un événement d’une journée tandis qu’une autre organisation, Seeds of Diversity, ajoute-t-elle, n'est pas conçue pour être un programme communautaire de sauvegarde et de partage de semences.

Un agriculteur urbain, Dustin Bajer, faisait partie du comité qui a lancé le projet pilote l'année dernière. Je pense qu'avec le temps, nous aurions probablement pu développer une certaine éducation autour de la conservation des semences.

Selon lui, la bibliothèque est l’endroit idéal pour cela, car elle s’est transformée en centre communautaire de ressources. D'autres bibliothèques, comme celles de Calgary, Saint-Albert et Camrose, ont mis en place avec succès des bibliothèques de semences au sein de leurs services réguliers.

Avec les informations d’Ishita Verma et l’émission Edmonton AM