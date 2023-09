Le Winnipégois Brad Katona veut laisser sa marque dans le monde des arts martiaux mixtes

Le Winnipégois Brad « Superman » Katona veut laisser sa marque dans le monde des arts martiaux mixtes, après être devenu la première personne à remporter une deuxième fois l'émission de télé-réalité de la prestigieuse organisation Ultimate Fighting Championship (UFC).

Grâce à sa victoire à The Ultimate Fighter, au mois d'août, l'athlète de 31 ans a obtenu un contrat avec l' UFC . Il avait fait un séjour au sein de l'organisation en 2020, qui avait mis fin à son contrat en février 2020.

Entre-temps, en 2022, il est devenu le champion dans la catégorie des poids coq de l'organisation d'arts martiaux mixtes Brave Combat Federation.

Toutefois, il a bien failli ne pas participer à l'émission qui lui a permis de faire son retour dans l' UFC . Selon Brad Katona, les producteurs ont d'abord refusé sa candidature.

C'était vraiment une période sombre, en janvier, quand on m'a dit non , raconte-t-il.

Tout ce que je voulais, c'était une occasion de participer à The Ultimate Fighter ou de combattre dans l' UFC et à ce moment, si je perds, c'est ma faute, mais je dois au moins essayer.

Grâce à son entraîneur, il a finalement pu participer à l'émission, qu'il a remportée après avoir défait Cody Gibson en combat au TD Garden à Boston, le 19 août dernier.

Publicité

Au moment de la victoire, je ne me suis pas trop rendu compte de ce qui se passait, alors que les gens disaient que ça a été un combat entraînant. Le lendemain, en regardant le combat, je me suis dit "À vrai dire, c'était plutôt un bon combat!" se souvient Brad Katona.

Un soutien continu

Depuis que Brad Katona s'est lancé dans les arts martiaux mixtes en 2017, délaissant son travail d'ingénieur, ses parents, Lisa et John Katona, suivent ses performances de près et l'ont soutenu dans les périodes plus difficiles.

John Katona confie qu'il est nerveux avant chaque combat auquel son fils participe. C'est stressant de savoir qu'il sera dans une cage avec une autre personne et qu'il se battra presque pour sa survie , lance-t-il.

C'est un soulagement de savoir qu'il a gagné et qu'il a un avenir dans le sport qu'il aime.

Ouvrir en mode plein écran Depuis que Brad Katona s'est lancé dans les arts martiaux mixtes en 2017, ses parents, Lisa et John Katona, suivent ses performances de près. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Lisa Katona assure pour sa part qu'elle et son conjoint ont poussé leur fils à rester authentique et intègre. C'est quelque chose que nous avons toujours mis de l'avant , dit-elle.

On ne peut pas se promener en se proclamant roi de la montagne. Tout le monde connaît des difficultés, nous sommes tous humains.

Avec les informations de Gavin Axelrod et de Jim Agapito